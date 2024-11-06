Аким Карагандинской области раскрыл детали экономического чуда Сарани

Ермаганбет Булекпаев на брифинге отдельно остановился на кейсе города Сарань как на успешном примере индустриальной реновации, передает Kazpravda.kz
«При поддержке правительства город стал примером диверсификации экономики. Он исключен из перечня моногородов и впервые в истории стал генерировать значительные налоговые поступления», - сказал Ермаганбет Булекпаев.
По его словам, это стало возможным благодаря развитию индустриальной зоны «Saran», который был создан в 2021 году. В настоящее время здесь реализуется 9 проектов на 400 млрд тенге. Среди них особенно можно отметить производство автомобильных шин, автобусов, бытовой техники.
Надо отметить, что 93,2% промышленного производства приходится на обрабатывающий сектор.
Булекпаев подчеркнул, что по поручению президента этот успешный опыт будет внедряться и в другие моногорода области – Темиртау, Балхаш, Шахтинск и Абай.