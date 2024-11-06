Аким Карагандинской области раскрыл детали экономического чуда Сарани

Ермаганбет Булекпаев на брифинге отдельно остановился на кейсе города Сарань как на успешном примере индустриальной реновации, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«При поддержке правительства город стал примером диверсификации экономики. Он исключен из перечня моногородов и впервые в истории стал генерировать значительные налоговые поступления», - сказал Ермаганбет Булекпаев.

По его словам, это стало возможным благодаря развитию индустриальной зоны «Saran», который был создан в 2021 году. В настоящее время здесь реализуется 9 проектов на 400 млрд тенге. Среди них особенно можно отметить производство автомобильных шин, автобусов, бытовой техники.

Надо отметить, что 93,2% промышленного производства приходится на обрабатывающий сектор.

Булекпаев подчеркнул, что по поручению президента этот успешный опыт будет внедряться и в другие моногорода области – Темиртау, Балхаш, Шахтинск и Абай.