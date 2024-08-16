Дело о секс-рабстве в Кызылорде: аким области уволил директора школы и других должностных лиц

По словам Нурлыбека Налибаева, руководство школы, педагоги, школьный инспектор не сделали ничего чтобы предотвратить этот вопиющий случай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня аким Кызылординской области Нурлыбек Налибев провел совещание. Он раскритиковал подчиненных и требовал принятия жестких мер к уполномоченным лицам, которые вовремя не предотвратили факт вовлечения несовершеннолетней девушки в занятие проституцией, передает коррепондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Кызылординской области.

Как отметил глава региона, на протяжении нескольких дней в соцсетях и СМИ обсуждается инцидент с участием выпускников школы в Кызылорде, которые принуждали несовершеннолетнюю девочку заниматься проституцией.

Аким отметил, что это громкое преступление продолжалось почти полгода. При этом управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции не знало о проблеме, так же, как и педагоги девочки.

«В соцсетях распространилась информация о том, что участковый инспектор полиции и сотрудник ювенальной полиции школы были в курсе проблемы. Проявление недопустимой халатности началось с этих сотрудников. Необходимо было заранее изучить ситуацию на закрепленной территории и контролировать каждого жителя. Тем не менее, такая работа вообще не проводилась», – сказал Налибаев.

Специалисты сферы образования также спустя рукава отнеслись к своей работе. Руководство школы, педагоги, школьный инспектор не выполняли свои обязанности.

Школьный психолог, классные руководители, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе и директор школы не сделали ничего чтобы предотвратить этот вопиющий случай.

Аким отметил что после того, как стало известно, что учащаяся часто пропускает занятия, педагоги не провели должной профилактической работы, вместо этого попытавшись скрыть проблему.

«С сегодняшнего дня уволить директора школы – лицея №7, заместителя по воспитательной работе, психолога, социального педагога, классных руководителей. Объявить строгий выговор руководителю городского отдела образования, снять с должности ответственного специалиста отдела по воспитательной работе. Руководителю управления образования объявить неполное служебное соответствие», – поручил аким области.

Он добавил, что напрямую виновны в случившемся школьный инспектор и участковый инспектор полиции, не выполнявшие возложенные на них обязанности на должном уровне, а также отделение ювенальной полиции по делам несовершеннолетних, не контролировавшее его, городское управление полиции и областное управление по борьбе с организованной преступностью.

«В этой связи, требую от департамента полиции принять кадровые решения в отношении ответственных специалистов вплоть до увольнения. О принятых мерах доложите до конца рабочего дняе», – потребовал он.

Областному уполномоченному по защите прав ребенка Жаксыгуль Тогановой поручено незамедлительно сформировать рабочую группу, проведя анализ работы по всем образовательным организациям области. При этом необходимо совершить поквартирный обход проблемных семей, приняв профилактические меры.

Аким подчеркнул, что местные исполнительные органы с начала инцидента оказывают и будут продолжать оказывать всестороннюю помощь семье пострадавшей и потребовал проводить следственные действия максимально объективно.

«Все причастные к этому преступлению лица должны быть установлены, я уверен, что они понесут самое строгое наказание, в соответствии с действующим законодательством. Всю эту ситуацию я держу на личном контроле», – резюмировал Нурлыбек Налибаев.

Ранее благодаря фонду «Не Молчи» в Казнете распространилась информация о школьнице, которую принуждали заниматься проституцией, шантажировали, истязали одноклассники.

Позже полиция прокомментировала инцидент. Полиция завела уголовное дело за дезинформацию о школьнице.

Также известно, что мера пресечения для школьников, вовлекших в проституцию свою одноклассницу, смягчена.

Вчера стало известно, что к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде, приставили круглосуточную охрану.