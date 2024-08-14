Уголовное дело за дезинформацию о школьнице, попавшей в секс-рабство, завели в полиции

Происшествия
152
Гульмира Кунапия
корреспондент

Устанавливаются подозреваемые 

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с распространением заведомо ложной информации в соцсетях по делу о школьнице из Кызылорды, органами полиции зарегистрировано уголовное дело, а также раскрыты новые подробности, передает коррепондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

В МВД заявили, что пользователи соцсетей, не убедившись в достоверности информации, распространяют ложные сведения по инциденту.

В частности, в социальной сети на тему «Члены школьного ОПГ из Кызылорды держали в секс-рабстве одноклассницу» и по ситуации вокруг этого дела появилось много дезинформации, которая распространяется через соцсети. Как пояснили в министерстве, эта информация не соответствует действительности.

«В связи с распространением заведомо ложной информации через социальные сети органами полиции зарегистрировано уголовное дело, в настоящее время проводится оперативная работа, направленная на установление подозреваемых лиц», – проинформировали в госоргане. 

Там напомнили, что ранее в полиции было зарегистрировано уголовное дело, несовершеннолетние подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС, после следственным судом по ходатайству в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».

Также по новой информации МВД, потерпевшая сторона не обращалась в правоохранительные органы в течение 6 месяцев. В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, проводится всестороннее, полное и объективное расследование.

В ведомстве собщили, что в связи с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в отношении родителей подозреваемых зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование.

Полиция предупредила об ответственности за распространение ложных сведений.

Ранее в полиции Кызылорды прокомментировали взорвавший Казнет вопиющий случай жестокости, принуждения и шантажа в отношении школьницы.

#полиция #МВД #дезинформация #секс-рабство

Популярное

Все
Перезагрузка отечественной науки: с чего начать?
С газом наметились подвижки
С блогеров сняли обвинения в вымогательстве
«Первое, что понравилось, был батут...»
Не заплатили за отдых детей
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится
Путеводитель по казахской кухне: как попробовать гастрономические «коронки» регионов
Форму школьную купить – это вам не шутка
Сколько стоит отдых на Каспийском побережье?
Навели порядок в ущелье
Массовый субботник под живую музыку прошел в Актау
На аттракционе столичного парка оборвался трос - ВИДЕО
На «Фукусиме-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
Кисида заявил о планах покинуть пост премьер-министра Японии
Путинцева вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати
Выработать единый подход
Человек, о котором помнит народ
Казахстанский велогонщик Луценко ушёл в «Israel - Premier Tech»
Бандиты орудовали под видом полицейских в двух областях РК
Более 400 медалей завоевали наши школьники на предметных олимпиадах
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Межэтническое взаимодействие является важнейшей ценностью
Строительство атомной станции: перспективы и вызовы
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Братские народы, объединенные общей целью
В Риддере неравнодушная женщина приютила потерявшуюся девочку
Как совершенствовалась боевая готовность ВС РК в первом полугодии
Атбасар у трех дорог. В следующем году небольшой степной город отметит 180-летний юбилей
Харрис объявила себя официальным кандидатом в президенты США
На песке осталась обувь...
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Нужно наполнить союзнические отношения практическим содержанием
Начните говорить на казахском сейчас!
Казахстан и Узбекистан нацелены достичь взаимного товарооборота в $10 млрд
Подведены итоги І Республиканского конкурса певцов «Қазақтың Ақбаяны»
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
На дорогах Костаная совсем небезопасно
В Приаралье продолжаются субботники
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 7 августа
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Не опять, а снова: самолет Air Astana повредили в аэропорту…
На аттракционе столичного парка оборвался трос - ВИДЕО
Подозреваемого в изнасиловании двух девочек задержали в Пав…
На «Фукусиме-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]