Уголовное дело за дезинформацию о школьнице, попавшей в секс-рабство, завели в полиции

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с распространением заведомо ложной информации в соцсетях по делу о школьнице из Кызылорды, органами полиции зарегистрировано уголовное дело, а также раскрыты новые подробности, передает коррепондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

В МВД заявили, что пользователи соцсетей, не убедившись в достоверности информации, распространяют ложные сведения по инциденту.

В частности, в социальной сети на тему «Члены школьного ОПГ из Кызылорды держали в секс-рабстве одноклассницу» и по ситуации вокруг этого дела появилось много дезинформации, которая распространяется через соцсети. Как пояснили в министерстве, эта информация не соответствует действительности.

«В связи с распространением заведомо ложной информации через социальные сети органами полиции зарегистрировано уголовное дело, в настоящее время проводится оперативная работа, направленная на установление подозреваемых лиц», – проинформировали в госоргане.

Там напомнили, что ранее в полиции было зарегистрировано уголовное дело, несовершеннолетние подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС, после следственным судом по ходатайству в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».

Также по новой информации МВД, потерпевшая сторона не обращалась в правоохранительные органы в течение 6 месяцев. В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, проводится всестороннее, полное и объективное расследование.

В ведомстве собщили, что в связи с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в отношении родителей подозреваемых зарегистрировано уголовное дело, ведется расследование.

Полиция предупредила об ответственности за распространение ложных сведений.

Ранее в полиции Кызылорды прокомментировали взорвавший Казнет вопиющий случай жестокости, принуждения и шантажа в отношении школьницы.