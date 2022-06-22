Фото пресс-службы Президента РК
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Аким Нур-Султана доложил Президенту о развитии города

Глава государства принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за первое полугодие 2022 года.

Президенту было доложено об увеличении объема строительства доступного жилья для граждан, стоящих в очереди; завершении объектов долевого строительства; решении проблемы трехсменных школ путем строительства новых учебных заведений; строительстве автомобильных мостов и дорог, а также о ходе газификации, развитии жилых массивов, привлечении частных инвестиций.

Главе государства рассказали о строительстве насосно-фильтровальной станции (НФС-3). Как сообщил аким столицы, сейчас город потребляет 300 тысяч кубометров в сутки, тогда как запуск этого объекта дополнительно даст свыше 100 тысяч кубометров в сутки.

По словам Алтая Кульгинова, для увеличения мощности теплоснабжения в городе ведется строительство ТЭЦ-3 и проектирование газовых котельных. Мощность газовых котельных превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в 3 раза и позволит обеспечить теплом будущие районы застроек. Также ведутся работы по проектированию канализационных очистных сооружений (КОС-2), модернизации инженерных сетей, реконструкции электрических подстанций.

Кроме того, Глава государства был проинформирован о проводимых работах по благоустройству города. В текущем году в столице будет благоустроено еще свыше 200 дворов и общественных пространств.

Президент поддержал проводимую акиматом работу и поручил Алтаю Кульгинову продолжить развитие инфраструктуры и благоустройство столицы, а также решение насущных вопросов горожан.

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