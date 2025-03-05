Аким области Улытау доложил президенту о развитии региона

Экономика,Президент
124
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства принял Дастана Рыспекова

Фото: пресс-служба президента РК

Президент заслушал доклад об итогах социально-экономического развития области Улытау и планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, по итогам прошлого года промышленное производство выросло на 8%, рост объема строительных работ и ввода жилья составил 28% и 30% соответственно.

По словам акима, в 2024 году в регион привлечено более 226 млрд тенге инвестиций, из которых 89% – частные. Сформирован инвестиционный пул на 940 млрд тенге, в текущем году намечена реализация 17 проектов на 138 млрд тенге. Наиболее привлекательные для вложений сферы – строительство, торговля и логистика, альтернативные источники энергии и туризм.

Глава государства был проинформирован о ходе отопительного сезона и проведении экологической акции «Таза Қазақстан».

Президенту было доложено о проводимой по его поручению совместной работе с Правительством по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах. Дастан Рыспеков рассказал о том, какая помощь оказывается семьям шахтеров погибших в результате недавней аварии на руднике корпорации «Казахмыс».

Касым-Жомарт Токаев отметил важность продолжения работы с крупными недропользователями с целью повышения социальной ответственности бизнеса.

Перед акимом также поставлены задачи по расширению транспортно-логистического потенциала, модернизации инфраструктуры, качественному оказанию медицинских услуг, обеспечению населения качественной питьевой водой и решению экологических вопросов.

 

#регионы #Токаев #развитие #Улытау #отчет

Популярное

Все
Урожай со школьной грядки
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
В борьбе с финансовыми пирамидами
ИИ в законе
Что важнее: НДС или инвестиционный климат?
Глобальные проблемы требуют глобальных решений
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Дарит праздник ремесло
Зачем перекрывают республиканские автострады?
Гвардейцы поздравили фронтовика
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
Тютелька в тютельку, не придерешься!
Зовут в дорогу добрые дела
Динамичное развитие невозможно без активного финансирования экономики
Этника всегда в тренде
Звучат романсы на стихи Абая
Не остаться бы в долгу
Выпускников военной кафедры приглашают на службу
Вспоминая Евнея Букетова
Изучая край родной
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
Топливо, энергия и карбонизация
Мопеды: теперь только по правилам
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
Молодые ученые на особом счету
Ситуация может повториться
«Не сделал должных выводов»: шесть лет тюрьмы получил житель Акмолинской области
В ожидании рекордного подъема воды
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
В Пекине начали тестирование сверхскоростного поезда CR450
Редкий парад планет ожидается на этой неделе
В Уральске прошел обучающий семинар для комплаенс-офицеров
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре

Читайте также

США хотят вернуть контроль над Панамским каналом
Экспортировано 5,8 млн тонн зерна нового урожая
Президент принял Нуралхана Кушерова
Китай принимает контрмеры в ответ на пошлины США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]