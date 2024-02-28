Аким района Есиль сменился в Астане

В Астане по согласованию с администрацией президента и депутатами городского маслихата по принципу меритократии назначен аким района Есиль. Им стал 42-летний Дарменияр Кыдырбекулы, который более 4 лет работал заместителем акима района Есиль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Дарменияр Кыдырбекулы трудовую деятельность начал с 2006 года в общественном объединении «Фонд «Мүлһин». В разные годы работал в общественных и частных структурах.

29.08.2012 - 06.02.2013 г. - работал заместителем председателя правления АО «НК «СПК Жетысу» (г.Талдыкорган).

07.02.2013 - 18.03.2013 г. - был помощником акима Талгарского района (Алматинская область, г. Талгар).

18.03.2013 - 15.11.2019 г. - трудился на посту заместителя акима Талгарского района (Алматинская область, г. Талгар).

С 19 ноября 2019 года работал заместителем акима района Есиль города Астаны.

В рамках поручений главы государства акимом Астаны Женисом Касымбеком поставлен ряд задач по развитию района и жилых массивов, добавили в городской администрации.