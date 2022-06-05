Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на референдуме

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что принял участие в референдуме и проголосовал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

“Сегодня - исторический день. Проголосовал на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Тем самым реализовал свой гражданский долг и отдал голос за дальнейшее развитие нашей страны. Выражаю благодарность всем, кто сегодня работает на избирательных участках”, - написал аким столицы.