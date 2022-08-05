Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Общество
Аким Тараза покинул свой пост
Елисеева Екатерина
корреспондент

Ержан Жилкибаев покинул пост акима Тараза. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz.

"В марте прошлого года меня назначили акимом города Тараз. Я хорошо осознавал, какая большая ответственность легла на мои плечи. Ведь предстояло на системной основе решать проблемные вопросы областного центра с населением более 400 тысяч человек, заниматься его благоустройством, повышать благосостояние населения. За прошедших полтора года проделана немалая работа. Оценку может дать сам народ. Главное - в каждом из наших планов, в приоритетных направлениях учитывались запросы населения и мнение общества. Мы постарались максимально реализовать концепцию "Слышащее государство" нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", – написал Жилкибаев.

Однако, он отметил, что обстоятельства порой бывают сильнее человеческих желаний и стремлений.

"Таковы объективные законы природы и общества. И сегодня я сообщаю о том, что прекращаю свою деятельность на священной Аулиеатинской земле. Конечно, за этот короткий срок не все задуманное удалось реализовать. Надеюсь, что уже начатые проекты найдут свое продолжение во благо нашего прекрасного города и его жителей.(...) На прощание выражаю сыновью благодарность уважаемым ветеранам нашего города, которые не скупились на добрые советы и пожелания. Я благодарен всем, кто все это время неустанно трудился рядом со мной, благодарю горожан, которые поддерживали наши усилия, направленные на социально-экономическое развитие Тараза и повышение благосостояния его жителей", – заключил Ержан Жилкибаев.

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