Акимат Актюбинской области поможет в организации похорон погибших заложников

Глава региона Асхат Шахаров опубликовал запись в Facebook по поводу ситуации, произошедшей в Актобе 13 января, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Аким Актюбинской области отметил, что действия преступника в областном центре активно обсуждаются в обществе.

«Хочу сообщить, что по данному случаю возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Правовую оценку дадут уполномоченные органы. В настоящее время пострадавшей оказывается всесторонняя медицинская и психологическая помощь», – сообщил Шахаров.

По его словам, будет организована необходимая помощь для проведения похорон погибших.

«В этой связи выражаю благодарность сотрудникам полиции, которые не спали всю ночь и проявили профессионализм при задержании подозреваемого. Меры безопасности находятся под моим контролем», – добавил он.

Напомним, минувшей ночью мужчина захватил троих заложников в частном доме Актобе. Полиция вела переговоры с ним, однако он не шел на уступки. В результате спецоперации подозреваемый задержан, заложница освобождена. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями. Один из пострадавших скончался при транспортировке, а другой — в больнице. О состоянии здоровья выжившей в Актобе заложницы рассказали врачи.