О состоянии здоровья выжившей в Актобе заложницы рассказали врачи

Корреспондент Kazpravda.kz выяснил в управлении здравоохранения Актюбинской области, как чувствует себя девушка, которую удерживал в заложниках мужчина в ее доме вместе с родителями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что на месте проишествия работали 4 бригады скорой медицинской помощи.

«⁠Пациентка 1984 года рождения находится в реанимационном отделении с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма», сотрясение головного мозга. Состояние стабильно тяжелое, в сознании, дыхание самостоятельное. Получает лечение», - рассказали медики.

Ранее сообщалось, что мужчина захватил троих заложников в частном доме Актобе. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями. Один из пострадавших скончался при транспортировке, а другой — в больнице.