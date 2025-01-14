Захват заложников в Актобе: двое из троих не выжили

По информации ДП Актюбинской области, мужчина взял в заложники троих людей в частном доме в Актобе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мужчина захватил троих заложников в Актобе, двое из которых скончались, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сообщается, что 13 января около 20:00 часов в Центр оперативного управления поступило уведомление о захвате заложницы в частном доме.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и спецподразделения. По прибытию оперативных служб было достоверно установлено, что в заложниках находится одна женщина, которая ранее была знакома с подозреваемым. При этом, злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трёхчасовых переговоров и отказа подозреваемого выполнить требования об освобождении заложницы, а также после тщательной подготовки сил было принято решение о проведении штурма», - рассказали в полиции.

В результате спецоперации подозреваемый задержан, и заложница освобождена.

При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.