Акмолинка получила ножевое ранение после примирения с мужем-тираном в суде

В Акмолинской области накажут домашнего тирана, нанесшего ножевое ранение супруге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: Kazpravda.kz

16 апреля в управление полиции Кокшетау позвонили из городской больницы и рассказали о женщине, попавшей сюда с проникающим колото-ножевым ранением брюшной полости, повреждением тонкой кишки.

На месте происшествия участковый инспектор установил, что между супругами произошла ссора, в ходе которой ранее судимый мужчина нанес акмолинке тяжкие телесные повреждения.

Вместе с тем в отделе местной полицейской службы сообщили, что при предыдущем бытовом конфликте пострадавшая в зале суда примирилась с сожителем.

Полиция начала досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.