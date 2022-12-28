Активы еще на 360 млрд тенге будут возвращены государству – Антикор

Агентство Казахстана по противодействию коррупции в 2022 году обеспечило возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денег более чем на 600 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

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В их число входят дорогостоящая недвижимость, люксовые автомобили, драгоценные металлы и ювелирные изделия, а также наличные деньги.

«Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.

Все возвращенные активы по поручению президента страны направят на строительство школ», – акцентировали в ведомстве.