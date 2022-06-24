Акцизы повышены

Под председательством спикера Сената Парламента Маулена Ашимбаева состоялось очередное заседание палаты, на котором депутаты рассмотрели сразу несколько резонансных законопроектов.

Стрессовый рынок

Принятый сенаторами в ходе заседания Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития рынка стрессовых активов» был инициирован по поручению Главы государства. Документ направлен на совершенствование условий для роста соответствующей отрасли.

– Новые требования обеспечивают открытость и прозрачность процедур. Мы надеемся, что закон даст возможность привлечь проблемные активы в экономический оборот и тем самым окажет положительное влияние на улучшение бизнес-среды, – отметил Маулен Ашимбаев.

В настоящее время перечень авторизованных покупателей включает банки второго уровня, дочерние организации банков по управлению стрессовыми активами, Фонд проблемных кредитов, коллекторские агентства и другие финансовые организации. Принятие поправок позволит расширить существующий список путем привлечения частных инвесторов.

– При этом им будет разрешено приобретать только проблемные займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – пояснила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. – Законопроектом не предусмотрена продажа кредитов физических лиц частным инвесторам.

Кроме того, по ее словам, до­кумент обязывает создать институт сервисных компаний, которые будут предоставлять услуги частным инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами. Такими функциями предлагается наделить дочерние организации банков, осуществляю­щие управление стрессовыми активами, и коллекторские агентства, уже обладающие соответствующим опытом и компетенцией.

– Сервисные компании будут осуществлять доверительное управление активами, разрабатывать индивидуальные стратегии взыскания и оказывать другие услуги собственникам стрессовых активов. На подзаконном уровне для них устанавливаются повышенные требования по размеру капитала, опыту работы на рынке, наличию безупречной деловой репутации и отсутствию надзорных мер и санкций. Агентство будет вес­ти реестр и размещать на своем интернет-ресурсе информацию о сервисных компаниях, соответствующих установленным требованиям. Это позволит обеспечить дополнительный механизм защиты прав заемщиков, – отметила Мадина Абылкасымова.

Частным инвесторам законопроект даст право самостоятельно управлять крупными корпоративными займами свыше 50 млн тенге. К тому же поправки предусматривают установление предельного срока в 3 года, в течение которых на балансах банков и микрофинансовых организаций может находиться взысканное имущество. Это будет стимулировать банки и МФО ускоренно вовлекать стрессовые активы в экономический оборот.

На 1 января 2022 года размер стрессовых активов в стране сос­тавил 2,3 трлн тенге, или 6% от активов банковской системы. С 2017-го реализуется программа повышения финансовой устойчивости отдельных банков, которая направлена на поддержку этих финансовых институтов на условиях солидарного участия акцио­неров в покрытии выявленных убытков. С момента реализации программы банками сформированы дополнительные провизии на сумму 977 млрд тенге, списаны проблемные займы на 1,4 трлн тенге, выданы новые займы на сумму 5,4 трлн тенге.

Поясним, что к стрессовым активам относятся кредиты с просрочкой более 90 дней на сумму 870 млрд тенге, реструктуризированные займы на сумму 936 млрд тенге, взысканное имущество на сумму 156 млрд тенге и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами на сумму 356 млрд тенге.

Дело – табак

В ходе заседания сенаторы в двух чтениях рассмотрели и приняли законопроекты «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях».

Поправки предусматривают повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по биржевым металлам на 50%, по остальным твердым полезным ископаемым – на 30%. На 70% будут увеличены акцизы на изделия с нагреваемым табаком.

– При этом предлагается освобож­дение от налога на добычу полезных ископаемых новых месторождений, где добыча будет начата после 31 декабря 2022 года, до достижения уровня рентабельности 15% на срок до 5 лет, – сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров, представляя законопроект.

Кроме того, как отметил глава Миннацэкономики, во исполнение Соглашения в рамках ЕАЭС предлагается поэтапное увеличение ставок акцизов на сигареты, а наряду с этим – и на другие виды табачных изделий.

– Предлагаем установить ставки акцизов на изделия с нагреваемым табаком на уровне 70% от размера ставок акцизов на сигареты, а также изменить единицы измерения с килограмма на штуки, – уточнил Алибек Куантыров.

По данным Миннацэкономики, данная мера позволит получить дополнительные поступления в бюджет в размере порядка 38 млрд тенге.

Что касается создания таким образом барьеров для развития отечественного бизнеса в этой сфере, то их нет, отметил Алибек Куантыров, ведь в стране нет собственного производства так называемых стиков.

– Дело в том, что изделия с наг­реваемым табаком импортируются в РК, и изначально ставки акцизов на них были ниже, но с учетом обсуждений с общественностью, депутатами в целях защиты здоровья населения принято решение повысить их и подвести ближе к сигаретам. Если учитывать инвес­тиционную привлекательность и текущую геополитическую ситуацию, это не должно плохо отразиться на нашем бюджете и в целом на наполнении рынка. К тому же употребление стиков не зависит от наличия производства в Казахстане, – отметил министр.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев законопроект поддержал, отметив параллельную необходимость эффективной борьбы с контрабандой.

– Важно, чтобы недобросовестные предприниматели и люди, которые этим занимаются, не начали завозить изделия с нагреваемым табаком контрабандным путем. Поэтому политика по повышению акцизов должна сопровождаться очень жесткими мерами по пресечению теневого оборота, – сказал Маулен Ашимбаев.

Также данными законопроектами предусмотрены нормы по урегулированию вопросов налогообложения цифрового майнинга, сельского хозяйства, спутниковой связи.

Дела волонтерские

На заседании также рассмотрен и принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по воп­росам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения».

Как отметил председатель палаты Маулен Ашимбаев, документ направлен на совершенствование законодательства в этой сфере и послужит импульсом к дальнейшему развитию гражданского общества.

– Принятый закон направлен на стимулирование граждан к участию в благотворительной и волонтерской деятельности на системной основе. Кроме того, он формирует благоприятную правовую среду для развития культуры волонтерства и благотворительности как социально полезной дея­тельности. Документ содержит положения по повышению прозрач­ности процесса грантового финансирования, усиления потенциала неправительственных организаций и их устойчивого развития. Также в нем содержатся правовые решения по обеспечению доступности медицинских услуг и лекарственных препаратов для граж­дан, – подчеркнул спикер палаты.

Сенаторы также проголосовали за принятие законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самос­тоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия».

Документ предусматривает совершенствование сферы кадрового обеспечения, прохождения военной службы и социального обеспечения, а также направлен на повышение правового статуса и защищенности полицейских.

Также в ходе заседания палаты сенатор Нариман Турегалиев был избран председателем постоянного Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке. Напомним, что ранее занимавший эту должность Бейбит Исабаев Указом Президента назначен акимом области Жетысу, в связи с чем пос­тановлением Центральной избирательной комиссии полномочия сенатора были прекращены.