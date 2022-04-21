Актюбинец водил маршрутный автобус в наркотическом опьянении

В Актобе по улице Рыскулова сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение ПДД водителя пассажирского автобуса 7-го маршрута, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При проверке документов состояние водителя вызвало подозрение, в связи с чем он был направлен на медицинское освидетельствование, где, согласно его заключению, водитель общественного транспорта находился в состоянии наркотического опьянения", - проинформировали в полиции.

Автобус поместили на специальную стоянку, 52-летнему водителю грозит лишение права управления транспортом сроком на 7 лет и административный арест на 15 суток.

В полиции отметили, что за два дня пресечено 140 фактов административного правонарушения, допущенных водителями общественного транспорта, из них: за нарушение правил перевозок пассажиров к ответственности привлечено 25 водителей, за нарушение правил маневрирования – 15, за пользование сотовым телефоном – 11, и за выезд на полосу встречного движения - два водителя общественного транспорта.