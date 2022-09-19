Фото: пресс-служба Премьер-министра РК
Правительство
Алихан Смаилов прибыл в Объединенные Арабские Эмираты

В понедельник, 19 сентября, Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В городе Абу-Даби запланированы встречи с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, заместителем Премьер-министра, министром Администрации Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном и представителями деловых кругов страны.

Также ожидается подписание ряда межведомственных и коммерческих соглашений.

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