Алихан Смаилов встретился с Президентом ОАЭ в Абу-Даби

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты во Дворце «Аль-Бахр» состоялась встреча Премьер-министра РК Алихана Смаилова и Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Премьер-министр подчеркнул, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, вышедших за это время на уровень стратегического партнерства.

«Мы намерены и дальше укреплять полномасштабное сотрудничество во всех сферах экономики, представляющих взаимный интерес. Мы также признательны Объединенным Арабским Эмиратам за постоянную и неизменную поддержку международных инициатив Казахстана», — отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что в последние годы наблюдается стабильный рост количества совместных проектов в различных отраслях.

«Вместе с тем мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества. Правительство готово оказать всестороннюю поддержку инвесторам в реализации их инициатив. Надеюсь, что в ближайшее время мы запустим новые совместные проекты», — сказал Алихан Смаилов.

Также Премьер-министр поблагодарил Президента ОАЭ за оказанную помощь в размере $1 млн на лесовосстановительные работы в Костанайской области, где произошли масштабные пожары.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян отметил, что Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты связывают особенные, очень дружественные отношения.

«Я полностью поддерживаю все направления нашего двустороннего сотрудничества», — сказал Президент ОАЭ, передав приветствие и наилучшие пожелания Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.