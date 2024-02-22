Алиментщиков с миллионными долгами задержали на дорогах Шымкента

В поиске автомобилистов, не выплативших деньги для детей, полицейским помогла система «Коргау», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, программа выдала информацию о передвигающихся на дорогах города машинах, владельцы которых долгое время не выплачивали деньги на содержание своих детей.

– Задолженность по алиментам водителей составляет по 2 млн тенге у каждого, а другого водителя – 1 млн 300 тыс. тенге. На задержание должников инспекторы видеонаблюдения ориентировали экипажи патрульной полиции. Автомобилисты предупреждены об обязательной выплате. Автомобили уклоняющихся от уплаты алиментов горожан водворены на штрафстоянку, – рассказал начальник центра оперативного управления ДП Аскар Алипбаев.

Напомним, полиция мегаполиса начала пользоваться в работе системой «Коргау» в апреле 2022 года. Программа позволяет оперативно реагировать на правонарушения. С ее помощью стражи порядка могут быстро определять автомобили в транспортном потоке, находящиеся в ориентировках, и опасных водителей.

Кроме того, система выявляет автомобили с подложными номерами, машины граждан, которые лишились водительских прав, не прошли техосмотр и транспорт, находящийся в розыске.