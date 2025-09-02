Пострадавшая на протяжении длительного времени поддерживала связь с иностранкой по имени «Ханифа», которая неоднократно предлагала ей переезд в одну из стран Ближнего Востока для трудоустройства, обещая выгодные условия работы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поддавшись уговорам, женщина самостоятельно вылетела за рубеж, не уведомив об этом своих близких.

При координации прокуратуры города Алматы, Департаментом КНБ по городу, а также при содействии Интерпола и посольства Казахстана в Султанате Оман была пресечена попытка ее незаконной вербовки и вывоза для трудовой эксплуатации за границей. По прибытии в аэропорт Омана казахстанка была задержана и в тот же день возвращена на Родину.

Прокуратура города Алматы предупреждает: при получении предложений о трудоустройстве за границей гражданам необходимо проявлять бдительность и проверять достоверность информации, чтобы не стать жертвами мошенников и торговцев людьми.