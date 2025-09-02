Пострадавшая на протяжении длительного времени поддерживала связь с иностранкой по имени «Ханифа», которая неоднократно предлагала ей переезд в одну из стран Ближнего Востока для трудоустройства, обещая выгодные условия работы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
Поддавшись уговорам, женщина самостоятельно вылетела за рубеж, не уведомив об этом своих близких.
При координации прокуратуры города Алматы, Департаментом КНБ по городу, а также при содействии Интерпола и посольства Казахстана в Султанате Оман была пресечена попытка ее незаконной вербовки и вывоза для трудовой эксплуатации за границей. По прибытии в аэропорт Омана казахстанка была задержана и в тот же день возвращена на Родину.
Прокуратура города Алматы предупреждает: при получении предложений о трудоустройстве за границей гражданам необходимо проявлять бдительность и проверять достоверность информации, чтобы не стать жертвами мошенников и торговцев людьми.