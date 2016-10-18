Алматинка едва не забила до смерти свою 9-летнюю дочь

Ученица 4-го класса одной из алматинских школ стала жертвой домашнего насилия. 27-летняя мать, предположительно на протяжении длительного времени избивала свою дочь. В настоящее время ребенок находится в больнице, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
"Об этом вопиющем и преступном проявлении нам стало известно по сигналу соседей женщины, которые, как было установлено, не понаслышке знали о фактах жестокого обращения с этой девочкой в семье. После получения столь тревожного сообщения мы выехали по адресу их проживания. Женщины дома не оказалось, а девочка была заперта снаружи. Было принято решение вскрыть замок входной двери квартиры с помощью бойцов Службы спасения. Медлить было нельзя, мы знали, что внутри находится ребенок, состояние которого могло быть критичным. И на самом деле девочка была сильно избита. На ее теле врачи из бригады "скорой помощи" обнаружили следы многочисленных гематом и ссадин. Медики, оценив реальную угрозу для жизни и здоровья ребенка, приняли решение об экстренной ее госпитализации. Диагноз на момент первичного осмотра выглядел так: синдром жестокого обращения с детьми, ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей, гематомы лица", – прокомментировала начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.
Вместе с тем в полиции добавили, что неполная семья женщины впервые в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних попала несколько месяцев назад. За невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка женщина была привлечена к административной ответственности по ст. 127 КРКобАП. Тогда положение дел в этой семье полицейские вынесли на рассмотрение межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при аппарате акима Алмалинского района.
"Фактов рукоприкладства в отношении девочки на тот момент выявлено не было. Не исключено, что к таким нечеловечным и аморальным формам "воспитания" женщина прибегла не так давно. Тогда же на комиссии женщине было рекомендовано обследование у врача-психиатра. Однако это требование, как показало время, женщина проигнорировала. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ст. 140 ч. 2 УК РК начато досудебное расследование. Гражданка Т. в порядке ст. 128 УПК РК водворена в ИВС, и в предусмотренный законом процессуальный срок она будет представлена суду для избрания меры пресечения на период расследования.
Выражаем благодарность соседям этой семьи за их своевременное вмешательство. После выписки девочки из больницы будет решен вопрос о ее дальнейшей судьбе. Мы настаиваем на лишении матери родительских прав", – резюмировал Алипбаева.