«Алматы Су» направит 18 млрд тенге на улучшение систем водоснабжения и канализации

Водное хозяйство
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В рамках политики «Тариф в обмен на инвестиции» увеличены средства, направленные на реконструкцию инфраструктуры и сбережение природных ресурсов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Об этом сообщил генеральный директор ГКП «Алматы Су» Ильяс Казиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По его словам, в 2025 году общая сумма инвестиций в системы водоснабжения и канализации города за счет средств «Алматы Су» составит 18 млрд тенге.

«Запланирована замена 70 км наиболее изношенных сетей водопровода и канализации, при этом предприятие приложит максимум усилий, чтобы не ограничивать подачу воды в период выполнения работ, а также минимизирует препятствия для движения транспорта на улицах», - сказал Ильяс Казиев.

Кроме того, в текущем году будет выполнен ремонт 4 насосных станций, произведена замена 200 ед. насосного оборудования, 444 ед. запорной арматуры, 4 ТП (трансформаторные подстанции), ремонт и строительство 2 РЧВ (резервуаров чистой воды).

Из крупных запланированных объектов следует отметить работы по замене магистрального водовода по улице Мынбаева, прокладку инженерных сетей в мкр. Таусамалы, реконструкцию бестраншейным методом водопровода по улице Тимирязева.

«Это позволит повысить качество водоснабжения для 240 тыс. жителей города», - добавил спикер.

Также в ходе модернизации системы водоснабжения города на текущий год запланированы также ремонт пожарных гидрантов, водозаборных скважин и обновление спецтехники. Начата реализация проектов по модернизации технологической схемы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений. Планируется строительство сооружений по обработке осадка на площадке канализационных очистных сооружений.

#Алматы #инвестиции #водоснабжение

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