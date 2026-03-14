Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) предоставит Минводы 240 единиц нового оборудования: 110 системных блоков, 50 планшетов, 60 ноутбуков и 20 мониторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства



Данная техника будет передана бассейновым водным инспекциям. На сегодня министерство приняло 130 единиц техники. Оставшиеся 110 единиц будут предоставлены в течение текущего года.



Техническое оснащение осуществляется в рамках соглашения между Минводы и GIZ, подписанного в октябре 2023 года.

