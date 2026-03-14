240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) предоставит Минводы 240 единиц нового оборудования: 110 системных блоков, 50 планшетов, 60 ноутбуков и 20 мониторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Данная техника будет передана бассейновым водным инспекциям. На сегодня министерство приняло 130 единиц техники. Оставшиеся 110 единиц будут предоставлены в течение текущего года.
Техническое оснащение осуществляется в рамках соглашения между Минводы и GIZ, подписанного в октябре 2023 года.
«Новая техника позволит повысить эффективность работы бассейновых инспекций по защите водного фонда страны. Помимо технического оснащения, за время работы министерства отделы инспекций были открыты в каждом областном центре, а штат сотрудников увеличился в два раза. Кроме того, принятый в прошлом году Водный кодекс расширил контрольные и надзорные полномочия инспекторов», – отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.