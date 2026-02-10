Студенты более 40 колледжей Астаны и Северо-Казахстанской области приняли участие в экочасе на тему водосбережения «Экономь воду – сохраняй будущее!», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

В Технологическом колледже акимата города Астана состоялся экологический час на тему водосбережения «Экономь воду – сохраняй будущее!», прошедший в рамках государственной воспитательной программы «Адал азамат». В экочасе приняли участие Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа и первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Спикеры рассказали студентам о важности воды, методах ее экономии в быту и отраслях экономики, предпринятых Министерством мерах по развитию водохозяйственной отрасли и подготовке квалифицированных кадров, а также о реализуемых в Казахстане при участии ПРООН проектах по обеспечению эффективного управления водными ресурсами.

В частности, Постоянный представитель ПРООН отметила важность предстоящего Регионального экологического саммита, который пройдет в Астане с 22 по 24 апреля.

«Предстоящий саммит – это мероприятие очень высокого уровня, в котором примут участие главы государств Центральной Азии, что показывает важность экологических вопросов в регионе. Саммит позволит привлечь мировых экспертов и передовые практики. Состоится обсуждение множества важных вопросов, включая водную тематику. Водные ресурсы – это трансграничный вопрос. Поэтому Региональный саммит станет хорошей возможностью для стран-участниц обсудить новейшие технологии и методики. Мы живем в период цифровизации, поэтому цифровизация станет одной из главных тем на повестке», – подчеркнула Катаржина Вавьерниа.

Региональный экологический саммит – международное мероприятие, направленное на объединение стран Центральной Азии и других государств для решения острых экологических вопросов, включая изменение климата, устойчивое управление природными ресурсами и др. На Саммите ожидается участие 1500 делегатов, включая представителей международных организаций, бизнеса и науки. Инициатива проведения Саммита в партнерстве с ООН была озвучена Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году.

Далее состоялась дискуссия, в ходе которой Постоянный представитель ПРООН и специалисты Министерства водных ресурсов и ирригации ответили на вопросы студентов касательно внедрения водосберегающих технологий и цифровизации отрасли.

В мероприятии приняли участие 125 студентов Технологического колледжа акимата города Астана. Дистанционно к акции подключились студенты 26 колледжей столицы и 19 колледжей Северо-Казахстанской области.

Студенты Технологического колледжа также представили свои проекты, демонстрирующие применение технологий водосбережения в работе технологических специальностей. Гости ознакомились с возможностями работы уникального лабораторного оборудования, направленного на формирование профильных компетенций будущих специалистов-гидротехников.

Отметим, что в 2025 году учебное заведение получило лицензию на подготовку специалистов-гидротехников по дуальной системе обучения.