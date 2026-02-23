На сегодня в разных регионах республики было разведано 4 803 месторождения подземных вод

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» проводит работы по инвентаризации всех родников на территории страны. По предварительным данным, на сегодня определены 711 потенциальных родников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Кроме того, по фондовым и архивным материалам сформирована карта из 2 772 родников на территории страны. В ведомстве отметили, что родники рассматриваются как дополнительный источник водообеспечения в условиях дефицита водных ресурсов.

На сегодня в Казахстане разведано 4 803 месторождения подземных вод для питьевого и технического водоснабжения, орошения и других целей. На государственном балансе числятся эксплуатационные запасы объемом 43,2 млн м³ в сутки, из которых используются порядка 1,5 млн м³ в сутки или 3,6%.

В частности, запасы для хозяйственно-питьевого водоснабжения составляют 21,2 млн м³ в сутки. Запасы для производственно-технических нужд составляют 2,4 млн м³ в сутки, в целях орошения предусмотрено 19,6 млн м³ в сутки.