«Алтын тұғыр – 2024»: награждены лучшие спортсмены года по национальным видам спорта

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В этом году национальная премия «Алтын тұғыр» присуждена лучшим спортсменам в 11 номинациях

Фото: AMANAT

В Астане состоялась очередная ежегодная церемония награждения лучших спортсменов года по национальным видам спорта «Алтын тұғыр – 2024», организованная Национальной спортивной ассоциацией при поддержке партии «AMANAT», сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов, советник президента – пресс-секретарь президента Берик Уали, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и другие.

Открывая мероприятие, Ерлан Кошанов отметил, что уходящий год стал знаменательным для казахских национальных видов спорта. Весь мир стал свидетелем триумфа отечественных спортсменов на V Всемирных играх кочевников. По инициативе президента многие из них были представлены к государственным наградам.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет пристальное внимание развитию национальных видов спорта. Они являются неотъемлемой частью нашей культуры и менталитета. По поручению президента в стране открываются новые национальные спортивные центры, клубы, школы, в которых казахскими традиционными видами спорта занимаются более 600 тысяч человек. И сегодняшняя премия «Алтын тұғыр» напрямую способствует сохранению национального достояния и его продвижению в стране и мире», – сказал он.

Партия «AMANAT» также на системной основе оказывает поддержку развитию национального спорта. Так, уже три года подряд партия участвует в организации уникального конного марафона «Ұлы дала жорығы».

В этом году национальная премия «Алтын тұғыр» присуждена лучшим спортсменам в 11 номинациях: көкпар, бәйге, тоғызқұмалақ, асық ату, құсбегі, дәстүрлі садақ ату, joryq, аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу, а также за информационное сотрудничество.

Награду в номинации «Көкпар» завоевали спортсмен Абылайхан Нышанбеков, тренер Еркебай Омарбек, комментатор Камбарбек Кашигов и судьи Акылбек Кымызбаев и Гани Ахметбаев.

В номинации «Теңге ілу» победителями стали спортсмен Рахат Комбаров и тренер Нуржан Абылкасымов.

В номинации «Жамбы ату» награждены спортсмен Акадил Пернебай и тренер Саним Мурадова.

Призы в номинации «Аударыспақ» были присуждены спортсмену Сырыму Избасарову и тренеру Биржану Косалиеву.

Приз в номинации «Joryq» завоевали серебряные призеры марафона «Ұлы дала жорығы - 2024» команда города Алматы.

В номинации «Дәстүрлі садақ ату» награды получили спортсмены Жанибек Кулмирзаев и Айкоркем Батихан, а также тренер Диас Миллат.

Премия в номинации «Бәйге» присуждена тренеру Торебеку Курманкалиеву, жокею Амангелды Хамза и его скакуну по кличке Желкара.

Призы в номинации «Құсбегі» получили спортсмены Ерасыл Серикбекулы, Бексултан Сеитжан, Имангали Абдулкаримулы и тренер Елтай Муптекеев.

В номинации «Тоғызқұмалақ» награды получили спортсмены Салтанат Сапарбекова, Асылхан Кожанасип и тренер Бауыржан Толегенов.

Премия в номинации «Асық ату» присуждена спортсменам Камиле Данияровой, Нуркиссе Молжигитову, тренеру Искандеру Рахметову.

Также, за постоянную информационную поддержку национальных видов спорта отмечен коллектив телеканала «Qazsport», отметили в пресс-службе партии «AMANAT».

#награждение #AMANAT #спортсмены #Алтын тұғыр

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