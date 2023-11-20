Аман Тулеев скончался на 80-м году жизни

Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев умер на 80-м году жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: t.me/tsivilev_kuzbass

Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев на своей странице в сети "ВКонтакте".

"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата", – написал он.

Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год – с 1997 по 2018 годы. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева. По словам экс-губернатора, его решение об уходе с поста руководителя области стало "единственно верным" после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", когда погибли 64 человека. Главу Кузбасса сменил его заместитель Сергей Цивилев.

17 сентября 2018 года Тулеев занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Аман Тулеев родился в 1944 году в Туркменистане. Отец – казах. По материнской линии имеет татарские и башкирские корни.