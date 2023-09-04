AMANAT должна быть в авангарде реализации послания президента – Кошанов

Сегодня председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание с партийным активом о ходе реализации послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Фото: Али Галым

Открывая встречу, председатель партии отметил, что послание является исторически значимым документом, который задает новые направления развития страны, являясь системным и закономерным продолжением реформаторского курса главы государства.

«В послании определяется эволюция нашего экономического развития на ближайшие годы. Планируются масштабные и конкретные мероприятия, которые в конечном счете должны повысить благосостояние людей. Послание является стратегическим для нашей партии. Наша задача – поддержать новую экономическую политику президента и обеспечить ее качественную реализацию. Считаю, что AMANAT должна быть в авангарде этой работы», – сказал председатель партии.

Ерлан Кошанов призвал партийцев мобилизовать на реализацию послания самую активную часть общества во всех регионах. Он подчеркнул, что в послании главой государства даны ответы на системные проблемы в стране. Это дефицит воды и газа, износ инфраструктуры, недостаточная поддержка отечественных предприятий, отсутствие «долгосрочных финансов» для развития производства, проблемы агропромышленного сектора.

«Все эти вопросы не раз поднимались людьми. Партия занималась их решением как через депутатов от AMANAT всех уровней, так и через наши партийные проекты. Так, в прошлом году в рамках проекта «Жер аманаты» в государственную собственность возвращено и перераспределено среди фермеров 5 млн гектаров земли. Запущен проект «Ауыл аманаты», в рамках которого выделяются льготные кредиты под 2,5% для открытия собственного дела. Президент отметил востребованность данного проекта и поручил обеспечить стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств», – сказал Ерлан Кошанов.

Также председатель партии особо отметил поддержку главой государства партийного проекта «Қарызсыз қоғам» по повышению финансовой грамотности населения. Теперь AMANAT совместно с правительством займется его масштабированием по всей стране.

Ерлан Кошанов поручил партии активно включиться в подготовку предложений по совершенствованию действующего законодательства, а также созданию новых регуляторных инструментов, направленных на реализацию новой экономической политики.

«Предстоит внести изменения в законодательство в сфере промышленной политики, торговли, предпринимательства. Налоговое и бюджетное законодательство уже сегодня активно обсуждается на партийных площадках. Дополнительные регуляторные инструменты предстоит разработать в области науки и инноваций, цифровизации и развития информационных технологий. Законодательная поддержка инициатив президента – задача нашей фракции в Мажилисе», – заявил председатель партии.

В ходе мероприятия также выступили председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Асхат Аймагамбетов, депутаты Мажилиса Екатерина Смышляева и Максат Толыкбаев, председатели региональных филиалов AMANAT от Восточно-Казахстанской области Сайрангуль Жумадилова, от Западно-Казахстанской области Мурат Мукаев и города Алматы Станислав Канкуров.

По итогам совещания Ерлан Кошанов поставил перед центральным аппаратом партии и региональными филиалами ряд конкретных задач. В частности, основные положения послания будут обсуждаться в рамках диалоговых площадок TALQYLAU и Bir Tolqynda на центральном и областном уровнях. Свои предложения должны подготовить советы партии. Также он поручил активно включиться в работу по реализации послания членов депутатских фракций партии в маслихатах всех уровней.