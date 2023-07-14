Амангалий Бердалин назначен вице-министром сельского хозяйства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Бердалин Амангалий Бисенбаевич назначен вице-министром сельского хозяйства РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Амангалий Бердалин родился в 1964 году в Актюбинской области.
Окончил Саратовский государственный зоотехнический ветеринарный институт, Казахский автомобильно-дорожный университет имени Л.Б. Гончарова.
Трудовую деятельность начал в 1981 году строителем.
В 1989-1994 годы – старший, главный ветеринарный врач совхоза имени Г. Шевченко, Актюбинская область.
В 1994-2011 годы – председатель коллективного предприятия «Карабутак», директор ТОО «Қарабұтақ», совхоз имени Г. Шевченко.
В 2011-2012 годы – и.о. заместителя акима, заместитель акима Айтекебийского района Актюбинской области.
В 2012-2016 годы – аким Айтекебийского района Актюбинской области.
В 2016-2019 годы – аким Хромтауского района Актюбинской области.
В 2019-2021 годы – заместитель акима Актюбинской области.
С января 2021 по январь 2023 года являлся депутатом Мажилиса Парламента РК VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.