Американец разбогател благодаря разговорам жены

Житель Техаса заработал на бирже 1,76 миллиона долларов, подслушав звонки жены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
Как отмечает издание Business Insider (BI), на тот момент его супруга занимала должность менеджера по поглощениям и слияниям в нефтегазовой компании BP, которая планировала купить компанию Travel Centers of America за 1,3 миллиарда долларов.
Американец, подслушав разговоры жены и узнав о грядущей сделке, приобрел более 45 тысяч акций Travel Centers of America. Затем, когда цена акций выросла после объявления о поглощении, он их продал. Уточняется, что позднее он признался супруге в содеянном. Женщина потеряла работу и развелась с мужем.
Теперь мужчине грозит штраф, а также лишение права занимать некоторые должности в компаниях.