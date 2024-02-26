Американец разбогател благодаря разговорам жены

Житель Техаса заработал на бирже 1,76 миллиона долларов, подслушав звонки жены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Как отмечает издание Business Insider (BI), на тот момент его супруга занимала должность менеджера по поглощениям и слияниям в нефтегазовой компании BP, которая планировала купить компанию Travel Centers of America за 1,3 миллиарда долларов.

Американец, подслушав разговоры жены и узнав о грядущей сделке, приобрел более 45 тысяч акций Travel Centers of America. Затем, когда цена акций выросла после объявления о поглощении, он их продал. Уточняется, что позднее он признался супруге в содеянном. Женщина потеряла работу и развелась с мужем.

Теперь мужчине грозит штраф, а также лишение права занимать некоторые должности в компаниях.