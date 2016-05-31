В мире
Американская экономика лишилась звания самой конкурентоспособной
В рейтинге конкурентоспособности экономика США опустилась с первой на третью позицию, сообщает Lenta.ru.

Стоит заметить, что США удерживались на первой строчке в течение трех лет. 

В этом году пальма первенства перешла к Гонконгу. На втором месте оказалась Швейцария. Сингапур, ранее занимавший третью строчку, потерял одну позицию. В десятку также вошли Швеция, Дания, Ирландия, Нидерланды, Норвегия и Канада.

Как отметил глава IMD Артуро Брис, Гонконг оказался лидером рейтинга благодаря приверженности созданию благоприятной бизнес-среды, тогда как швейцарская экономика была отмечена за ее качество. "США по-прежнему имеют лучшие экономические показатели в мире, но есть много других факторов, которые мы принимаем во внимание при оценке конкурентоспособности", – пояснил он.

Казахстан потерял сразу 13 позиций, оказавшись на 47-м месте. Соседняя Россия поднялась за год в рейтинге на одну строчку (44-е место). Ее соседями по рейтингу оказались Словения (43-е) и Мексика (45-е место). 

Китай опустился на три строчки – с 22-го на 25-е место. Аутсайдером признана Венесуэла, занявшаяся 61-ю позицию. Беларусь в рейтинг не вошла.

IMD составляет мировой рейтинг конкурентоспособности ежегодно с 1989 года. Шкала показывает, насколько государства способны создавать условия для эффективного развития бизнеса и экономического роста. Страны оцениваются по 369 показателям, которые разбиты на четыре группы: общая эффективность экономики (включает макроэкономические показатели), государственное управление (в том числе уровень коррупции), эффективность бизнеса и развитость инфраструктуры (как транспортной, так и социальной). При составлении рейтинга учитываются как официальная статистика, так и опросы экспертов.

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