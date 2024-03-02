«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован

Александр Бублик вышел в финал после скандала на турнире ATP 500 в Дубае, передает Kazpravda.kz

Фото: Reuters

Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублев получил дисквалификацию за маты в сторону судьи. Это случилось в третьем сете при счете 6:5 в пользу казахстанца, сообщает Спорт Шредингера.

До этого соперники сыграли два тай-брейка: первый выиграл Рублев - 7:4, а второй Бублик - 7:5.

До этого Бублик несколько геймов спорил с главным судей, но сдержал себя.

После дисквалификации россиянина казахстанский теннисист успел поговорить с дисквалифицированным.

«Андрюха, так не делается», - сказал он.

Сейчас казахстанский теннисист 23-я ракетка мира, но в обновленном рейтинге Бублик уже точно не упадет ниже 20-го места.

А при определенных раскладах он может войти в топ-15.

После дисквалификации российский спортсмен потеряет все очки и призовые за неделю. Также он покинет топ-5 рейтинга АТР.