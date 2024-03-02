«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован

Александр Бублик вышел в финал после скандала на турнире ATP 500 в Дубае, передает Kazpravda.kz
Российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублев получил дисквалификацию за маты в сторону судьи. Это случилось в третьем сете при счете 6:5 в пользу казахстанца, сообщает Спорт Шредингера.
До этого соперники сыграли два тай-брейка: первый выиграл Рублев - 7:4, а второй Бублик - 7:5.
До этого Бублик несколько геймов спорил с главным судей, но сдержал себя.
После дисквалификации россиянина казахстанский теннисист успел поговорить с дисквалифицированным.
«Андрюха, так не делается», - сказал он.
Сейчас казахстанский теннисист 23-я ракетка мира, но в обновленном рейтинге Бублик уже точно не упадет ниже 20-го места.
А при определенных раскладах он может войти в топ-15.
После дисквалификации российский спортсмен потеряет все очки и призовые за неделю. Также он покинет топ-5 рейтинга АТР.