Антикор конфисковал незаконно нажитое имущество на сумму свыше 2,3 млрд тенге

Возврат активов
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Венера Баталова
корреспондент

Борцы с коррупцией нашли доказательства преступного происхождения денежных средств и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании денег и с 2022 года находящегося в международном розыске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АNTIKOR

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На 1,5 млрд тенге противоправных денег он приобрел  люксовый автомобиль, квартиру, земельные участки, жилые дома и строения в Алматы и Алматинской области.

Также были установлены 1,7 млн долларов США и 47 млн тенге на счетах подозреваемого и его супруги в банках Казахстана. Эта сумма не соответствует их официальным доходам.

Постановлением суда деньги и имущественные объекты конфискованы в доход государства.

В целом, с начала года Антикоррупционной службой начато расследование порядка тридцати уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Часть дел уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры. 

Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг.

К примеру, при анализе финансовых потоков одного бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода.  

Другой случай, когда подозреваемые через родственников  обналичили свыше 237 млн тенге, выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов, и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество.

С санкции суда на имущественные объекты наложен арест.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Работа по возврату активов продолжается.

#Антикор #возврат активов #международный розыск

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