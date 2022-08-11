Антикор приступил к анализу коррупционных рисков в работе КТЖ

Агентство РК по противодействию коррупции объявило о начале внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности АО "НК "Қазақстан темір жолы", сообщает Kazpravda.kz.

Анализ будет проводиться специалистами Агентства, национальной компании, заинтересованных государственных органов и представителями гражданского общества, отметили в пресс-службе.

В ходе анализа будут изучены причины и условия совершения коррупционных правонарушений в сфере железных дорог, что сказывается на эффективности деятельности национального оператора, расходования ранее полученных средств из государственного бюджета и Национального фонда.

В случае наличия информации о коррупционных рисках и предложений по совершенствованию анализируемой сферы казахстанцев просят направлять их на электронную почту abdrakhmanov.n@antikor.gov.kz.

"Если вам стало известно о фактах коррупции, либо готовящихся преступлениях, можете сообщать в Call-Центр Антикоррупционной службы 1424 в режиме 24/7", - добавили в Агентстве.