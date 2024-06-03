Антикор отреагировал на видео в соцсетях про полицейских Алматы

Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию.

«Зарегистрировано досудебное расследование в отношении сотрудников ДП Алматы по факту получения взятки за непринятие мер административного характера в отношении иностранного гражданина. Расследование продолжается», – добавили в Антикоре.