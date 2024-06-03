Антикор отреагировал на видео в соцсетях про полицейских Алматы
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17 мая в соцсетях размещена видеозапись неизвестного автора, в котором зафиксирован факт передачи денег сотрудникам полиции Алматы, передает Kazpravda.kz со сылкой на Антикор
Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию.
«Зарегистрировано досудебное расследование в отношении сотрудников ДП Алматы по факту получения взятки за непринятие мер административного характера в отношении иностранного гражданина. Расследование продолжается», – добавили в Антикоре.
Иная информация в интересах следствия не озвучивается.