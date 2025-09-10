По сравнению с прошлогодней моделью новинка стала на 20% мощнее

Фото: Apple

Компания Apple во время традиционной презентации в Сан-Франциско представила обновленную линейку беспроводных наушников, умных часов, а также фирменных смартфонов iPhone 17, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Гаджеты получили изменения в дизайне и обзавелись более мощным железом, в том числе улучшенными камерами. Главным событием стал показ iPhone 17 Air, самого тонкого смартфона компании на данный момент.

Базовая модель получила яркие расцветки, увеличенный с 6,1 до 6,3 дюймов дисплей с частотой 120 Гц — это впервые для базовых моделей.

Дисплей iPhone 17 ничем не уступает предыдущим флагманским моделям — обещают яркость 3 000 нит, тонкие рамки и защитное стекло Ceramic Shield 2. Смартфон получил фирменный 3-нм чип Apple A19, внутри которого шестиядерный основной процессор и пятиядерный графический процессор. По сравнению с прошлогодней моделью новинка стала на 20% мощнее.

Смартфон поддерживает ИИ-систему Apple Intelligence. Установлена система из двух камер: основной и ультраширокоугольный модули получили 48-мегапиксельные сенсоры.

Впервые в своей истории iPhone получил большой и квадратный сенсор для селфи-камеры, что позволяет делать разноформатные снимки. Также была улучшена стабилизация. Это по задумке компании позволит снимать более плавные видеоролики.

Помимо камер — теперь все iPhone в базовой модификации имеют 256 ГБ внутренней памяти. Цена — от $799.

Сверхтонкий iPhone 17 Air получил титановый корпус. По заявлениям производителя, это не только самый тонкий, но и самый прочный смартфон американской корпорации.

У новинки будет корпус толщиной 5,6 мм и 6,5-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и яркостью до 3 000 нит. За селфи в устройстве отвечает совершенно новая камера на 18 Мп.

Устройство получило новейший процессор A19 Pro, и в нем будет только eSIM. Также в Air добавили новый собственный чип беспроводной связи — Apple N1, отвечающий за Wi-Fi и Bluetooth. Раньше для этих целей выбирали чипы других компаний. Несмотря на тонкий корпус, Air получил батарею, которой хватит на целый день использования.

При этом на самом деле Apple действительно пошла дальше, как сообщали некоторые инсайдеры, и отказалась от числа 17 в названии гаджета. То есть на самом деле это iPhone Air — вероятно, первый смартфон в новой категории мобильных устройств компании. Стоимость тонкого iPhone — от $999.

Pro-смартфоны компании получили цельнометаллический корпус из алюминия со стеклянной вставкой для беспроводной зарядки. Сразу была заявлена оранжевая расцветка, которая, судя по всему, опять же должна выделять премиальные «айфоны» среди остальных.

Также Apple сделала акцент на охлаждении гаджетов с помощью испарительной камеры. По задумке производителя, благодаря этому смартфон стал на 40% мощнее. При этом процессор в Pro-версиях мощнее на одно ядро по сравнению с Air.

Pro представили лишь в трех цветах: белом, фиолетовом и оранжевом, а лого Apple на крышке сместилось немного ниже прошлых устройств.

Спереди был установлен 18-мегапиксельный сенсор, а сзади — три датчика на 48 Мп каждый. Также новые Pro-версии получили лучшую батарею среди смартфонов компании. Заявлено до 39 часов просмотра видео — это на час меньше, чем в iPhone Air с пауэрбанком.

Впервые в истории премиальной линейки iPhone 17 Pro Max получил максимальную версию на 2 ТБ встроенной памяти. Ценник на iPhone 17 Pro — от $1 099, а на iPhone 17 Pro Max — от $1 199.

Новые наушники не претерпели серьезных изменений. Однако как всегда все важные решения кроются в отдельных незаметных глазу деталях. По версии корпорации, функция активного шумоподавления стала в четыре раза лучше в сравнении с первыми AirPods Pro.

К тому же была внедрена модернизированная акустическая архитектура, а наушники на самом деле стали меньшего размера. На фото это незаметно, но после старта продаж наверняка появятся снимки со сравнениями новинки и предшественников.

Также наушники Apple получили функцию синхронного перевода. Например, если пользователь говорит на иностранном языке в наушники, то перевод на другой язык отображается текстом на экране iPhone — передавать второй наушник не нужно.

Теперь в комплекте с AirPods Pro 3 пять пар амбушюров. Новенькие AirPods Pro 3 получили датчики, которые считывают физические показатели пользователя, в том числе сердечный ритм. Стоимость наушников не изменилась — $249.