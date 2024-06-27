Арабская координационная группа направит инвестиции в Казахстан

В рамках форума в Вене подписан Рамочный меморандум о партнерстве между министерством национальной экономики Республики Казахстан и Фондом международного развития OPEC, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
Фонд намерен инвестировать в проекты устойчивого развития и частного сектора в различных секторах экономики.
В целом инвестиции фондов Арабской координационной группы будут привлечены для реализации крупных инфраструктурных и промышленных проектов.
«Условия финансирования исламских институтов развития являются наиболее конкурентными на рынке международного капитала. Поэтому долгосрочное инвестиционное сотрудничество с Арабской координационной группой является приоритетным направлением нашей инвестполитики», — отметил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.