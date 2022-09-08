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«Арба» – движение вперед
Максут Иржанов

В Национальном музее РК проходит международная выставка «Арба» творческой группы TAMYR.

Торжественное открытие выставки проходило с участием гостей из России, Кыргызстана, представителей посольств зарубежных стран, а также известных отечественных деятелей культуры и искусства. По словам ученого секретаря Национального музея РК Саялбека Гиззатова, выставка имеет особое значение, так как ее название «Арба» символизирует движение вперед и начало новой жизни.

Художник из Кыргызстана Жыргалы Матураимов привез на выставку 10 своих картин.

– Стараюсь отразить в работах жизнь людей, их общение, ведь радость встреч превыше всего. Давно не виделись с родными людьми из-за ковида и ограничений. Сейчас для всех открывается новая страница жизни, – сказал Жыргалы Матураимов.

Отметим, что художник выставлял свои работы помимо Казахстана в Турции, Китае, во Франции, Иране, Узбеки­стане, России.

Член творческого объединения TAMYR, член Союза художников РК Айнур Асанова выразила огромную благодарность всем, кто оказал им поддержку.

– Ни поезд, ни самолет не взяли наши работы, поэтому более ста картин мы погрузили в «арбу» и привезли в столицу. (Слово «арба» здесь чисто символическое. Картины были привезены в фургоне грузовой «газели». – Авт.) Мы рады, что здесь увидят наши произведения. Также ценен для нас обмен мнениями, опытом. Наша «Арба» не остановится, мы будем «грузить» в нее свои работы и продолжать свой творческий путь, – сказала она.

Творческая группа TAMYR – объединение художников, далеких от коммерциализации произведений искусства, понимающих искусство не как профессию, а как образ жизни. Одно из главных стремлений участников группы – профессионально выразить дух времени в живописи. В состав группы входят лауреаты Государственной премии и кавалеры ордена «Құрмет» Насыр Рустамов и Мурат Мансуров, заслуженные деятели РК Султан Иляев, Абдуахат Муратбаев, Зулкайнар Кожамкулов, член-корреспондент Академии художеств РК Мухтар Бекенов, а также Айнур Асанова, Жыргалы Матураимов (Кыргызстан), Геймран Баймуханов (Россия), Аскар Ахаманов, Асылхан Жанибеков, Гюльфайрус Рустемова, Мадина Муктарова и многие другие. В TAMYR вошли авторы из России и Кыргызстана, и группа стала международной.

Участников группы объединяют общие задачи: популяризация творчества художников Республики Казахстан, ознакомление с богатым культурным наследием и традициями, разнообразием творческих стилей и направлений (классика, символизм, маньеризм, абстракционизм).

На выставке в столице Казахстана представлены произведения разных жанров и техник, выполненные за период с 2019 по 2022 год.

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