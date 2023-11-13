Арестован директор "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Бишимбаева

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На него завели отдельное уголовное дело по статье 432 (укрывательство преступления)

Фото: Kazpravda.kz

Департамент полиции Астаны сообщил о задержании директора "Гастро-центра" по делу Куандыка Бишимбаева, передает Kazpravda.kz.

"Продолжается расследование убийства женщины по статье 99 УК РК (убийство) в одном из ресторанов столицы. Подозреваемый в совершении данного преступления арестован следственным судом города Астана. Следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и вины конкретных лиц. Так, в ходе расследования отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого водворен в изолятор временного содержания подозреваемый в лице директора "Гастро-центра", - говорится в сообщении.

Также возбуждены уголовные дела по статьям 434 (недонесение о преступлении) и 119 ч.3 (оставление в опасности) УК РК.

Расследование ведется следственным управлением столичного ДП и находится на контроле руководства МВД, добавили в пресс-службе.

Напомним, 9 ноября появились сообщения, что экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев забил до смерти свою супругу Салтанат Нукенову. 10 ноября МВД подтвердило его задержание.

12 ноября в столичном ДП сообщили о водворении Бишимбаева в ИВС.

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