Решением суда арестован директор ТОО "AlanParking" Мухтар Базарбаев, сообщает Kazpravda.kz.

"Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. Постановлено санкционировать содержание под стражей сроком на два месяца", - проинформировали в алматинском городском суде.

ТОО "AlanParking" было создано в 2016 году как часть проекта единой автоматизированной системы платных парковок "Aparking".

В 2016 году СПК "Алматы" и ТОО "RR2" заключили договор о совместной деятельности, согласно которому СПК, выступая долгосрочным арендатором земельных участков, передаёт их в пользование ТОО "AlanParking". ТОО "RR2" инвестирует средства в ТОО "AlanParking" – закупает оборудование, программное обеспечение, управление хозяйственной деятельностью, внедряют единую систему парковок.

В 2017 году СПК "Алматы" и ТОО "RR2" заключили договор передачи земельных участков в эксплуатацию и благоустройство платных автопарковок площадочного типа. Согласно договору ТОО "AlanParking" получило 12 земельных участков сроком на 10 лет.

В 2019 году СПК "Алматы" передало в пользование ТОО "AlanParking" два земельных участка.

В уставе "AlanParking" указано, что генеральный директор ТОО "RR2" – Боранбаев Мурат Советаевич. Судя по фамилии и отчеству, Мурат Советаевич – брат крупного бизнесмена Кайрата Боранбаева. Forbes оценивает его выручку за 2021 год в 4,1 млрд тенге.

17 марта Агентство по финансовому мониторингу сообщило об аресте Кайрата Боранбаева по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.