В алматинском городском суде сообщили об аресте директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова, передает Kazpravda.kz.

"Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. В отношении подозреваемого судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, то есть, до 15 июня 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы горсуда.

ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" является оператором платных парковок и обслуживает городские штрафстоянки. Марат Принбеков возглавил компанию в 2016 году.

Напомним, 14 апреля стало известно, что решением суда арестован директор ТОО "AlanParking" Мухтар Базарбаев.