Архив, который ждали киноманы

Общество
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Наталия Хомс

В Астане презентовали уникальный проект, посвященный истории казахского кино.

фото представлено организаторами

Мультимедийный архив Zaman.Media был разработан и реализован командой известного сайта о кино Vosmerka.kz.

В основе проекта – интернет-портал, на котором в оцифрованном виде будут размещаться материалы, посвященные отечественному кинематографу – биографии, фильмографии, редкие ­фото-, видео- и аудиоматериалы.

– Впервые мы остро ощутили потребность в такого рода работе в 2018 году, когда пос­ле возвращения из Госфильмофонда РФ первого фильма Мажита Бегалина стали получать множество сообщений от простых казахстанских зрителей с просьбами разыс­кать ту или иную картину, найти сведения о том или ином творце – режиссере, художнике, актере, операторе. Выяснилось, что в открытом доступе есть далеко не все, и чем больше мы погружались в исследования, тем очевиднее становился дефицит. Так и родился Zaman.Media, ‒ рассказал руководитель проекта Евгений Лумпов.

Несколько лет команда проекта разрабатывала его структуру и стратегию, очерчивала фазы развития. Реализация амбициозного замысла стала возможной благодаря грантовой поддержке Фонда Первого Президента, полученной осенью 2022 года.

Сегодня создан интернет-портал с простой и понятной навигацией, подключены социальные сети для формирования аудитории и поиска единомышленников, активно ведется работа над планом оригинального контента.

– Наше внимание на этой стадии сконцентрировано на советском этапе истории казахского кинематографа, поскольку и люди, и материалы, связанные с той эпохой – это, выражаясь языком киношников, «уходящая натура». В дальнейшем фокус внимания будет перемещаться на период независимости, ‒ объяс­нила координатор архивной службы проекта Александра Поршнева.

Здесь консолидировано и упорядочено все: уникальные кадры и моменты со съемок; единственные экземпляры фотографий и постеров к фильмам; книги и журналы; истории людей, причастных к созданию казахского кино; множество вручную собранных и оцифрованных материа­лов, которых нет в архивах и фондах.

– Хочется, чтобы любой человек, интересующийся историей нашего кино, вне зависимости от того, где он живет, имел возможность о нем все узнать. Считаю, что архивы не должны торговать тем, что является нашим с вами национальным наследием: они должны работать по принципу британских музеев, куда можно свободно зайти и ознакомиться с экспонатами, – заключил Евгений Лумпов.

В ходе обсуждения было предложено множество сфер, в которых архив действительно будет полезен: к примеру, в области образования – студентам кинофакультетов для выпускных и иных исследовательских работ. После гостям показали короткометражный фильм «Домби и сын» – дип­ломную работу студентов ВГИКа 1946 года, одну из ролей в котором исполнила известная казахская актриса Ляйля Галимжанова.

#архив #кино #история #казахское кино #киноманы

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