Первый день фестиваля BaiQymyz-2026 в Астане завершился экоакцией

Фото: Акимат Астаны

После завершения первого дня международного гастрофестиваля BaiQymyz-2026 на территории ипподрома «Қазанат» прошла экологическая акция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Посетители фестиваля вместе с волонтерами приняли участие в уборке территории, собрав оставшийся мусор и приведя площадку в порядок. Акция стала продолжением праздничной программы и напомнила о важности бережного отношения к окружающей среде.

По словам участников, подобные инициативы помогают не только сохранить чистоту после массовых мероприятий, но и формируют культуру экологической ответственности.

Напомним, международный гастрофестиваль BaiQymyz-2026 проходит 11-12 июля на столичном ипподроме «Қазанат». В рамках программы организованы дегустации национальных блюд, выставки, культурные и спортивные мероприятия, конноспортивные шоу, семейные площадки и концерты популярных исполнителей.