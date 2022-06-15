Архив "пришел" в библиотеку – интервью с главой госархива Нур-Султана

Архив «пришел» в библиотеку

Об эффективном внедрении цифровизации в архивное дело, новых способах реставрации исторически важных документов корреспондент «Казахстанской правды» побеседовал с директором Государственного архива города Нур-Султана

Мейрамом Бектембаевым.

– Мейрам Еркенович, насколько важно применение современных цифровых технологий в столичном архиве, каких результатов Вам удалось достичь?

– Наша новинка – архивный оптический накопитель НСМ – занимает теперь гораздо меньше места, чем прежнее оборудование, и уже хорошо зарекомендовала себя в процессе хранения и записи информации на электронные носители. Запись, к примеру, можно вести на CD-диски, которые безопасно хранить и в любой момент использовать.

Не менее эффективным стало использование технологии RFID – автоматической идентификации объектов, с помощью которой посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в RFID-метках. Этими метками помечаются дела на бумажных носителях, что в свою очередь облегчает их инвентаризацию и систему учета, а также скорейшую выдачу исследователям. Сейчас в архиве полным ходом идет работа по переходу на RFID-технологии. Для этого установлено специальное программное обеспечение.

Автоматизированная информационная система, которую мы внедрили, в свою очередь обеспечивает сохранность бумажных оригиналов за счет соз­дания электронного фонда. К тому же появилась возможность изъять из оборота особо ценные, исторически значимые ветхие бумажные документы.

Ключевая задача архива – обеспечение сохранности фондов. Она успешно решается, к примеру, с помощью установки «электронных ворот» против краж в хранилищах. Подобные системы на базе RFID способны не только подавать сигнал, когда документ пытаются вынести без разрешения, но также сообщать о том, какой конкретно предмет пытаются пронести.

Таким образом, технологии радиочастотной идентификации позволяют отслеживать перемещения архивных дел – все промаркированные документы контролируются компьютером.

– Столичный архив располагает сейчас уникальным реставрационным оборудованием, соответствующим самым высоким мировым стандартам. Насколько успешно Вы его применяете на практике?

– Уникальной является наша реставрационная лаборатория, аналогов которой в Казахстане нет. В ней используется самое передовое оборудование. На сегодня мы отреставрировали с ее помощью более 8 тысяч листов особо ценных ветхих архивных документов. С каждым таким материалом наши специалисты обращаются нежно, бережно, неторопливо.

Восстанавливая бумажные документы, сотрудники реставрационной службы также переносят информацию с них на долговечные цифровые носители. Процесс реставрации начинается с обработки бумажных папок на дезинсекционном оборудовании. В частности, согласно новейшему способу реставрации дезинсекция проводится инертным газом (ранее использовались формалин, тимол и другие антибактериальные вещества). С помощью специального утюга изготавливается полиэтиленовая герметичная подушка, в которую помещаются документы для дезинсекции.

Обработанные документы лис­таются и очищаются в чистящей машине (пылеуловителе). Этот инструмент очень важен, особенно для ветхих документов. Полностью очищенный документ отправляется на восстановление.

– Как я понимаю, среди документов, поступивших на реставрацию, есть и разорванные, и поврежденные?

– Могут даже отсутствовать части бумажных листов. В этом случае на специальном столе с подсветкой наши специалисты делают наращивание – склеивают разорванные части специальной японской бумагой. Ее красят или тонируют под цвет документа. Отреставрированный документ проходит двустороннее ламинирование с помощью тонкой специальной бумаги. Уникальность этой процедуры заключается в том, что при необходимости с помощью парового карандаша можно вернуть документ в оригинальное состояние. Если документ был сильно поврежден, то специалисты дополнительно делают так называемую «доливку». Для этого есть специальный блендер, с помощью которого делается бумажная масса. А для реставрации большеформатных документов используется листодоливочная машина, также единственная в Казахстане.

– Практика показывает, что реставраторы должны постоянно совершенствовать свое мастерство, получать новые знания, осваивать передовые технологии, обмениваться опытом. Казахстанские специалисты также нуждаются в освоении современных реставрационных методов и технологий...

– В рамках проекта «Архив-2025» мы создаем условия для творческого диалога всех казахстанских реставраторов. То есть учимся сами и стараемся по мере возможности помочь коллегам. Для этого мы организовали курсы «Сохранность и реставрация документов на бумажных носителях. Фазовая консервация документов». Они, на мой взгляд, помогут сотрудникам архивов, библиотек, музеев, специальных государственных органов, связанных с хранением и реставрацией документов, сформировать хороший уровень профессиональных знаний и навыков для проведения качественных реставрационных работ. Участники могут пройти теоретические и практические занятия с использованием современного реставрационного оборудования нашего архива, а также обменяться опытом по рес­таврации и сохранению повреж­денных архивных документов. Кроме того, мы учим и учимся сами нывыкам управления документацией и использования систем электронного документооборота, соблюдения порядка приема, хранения, учета и использования документов.

– Расскажите о самых значимых документах архива. Какая работа ведется по внедрению их в научный оборот?

– Пользователи живой интерес проявляют к фондам органов государственной власти и управления, таким как «Акмолинский городской Совет народных депутатов, г. Акмола», «Акмолинский уездный революционный комитет», «Акмолинский уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (уисполком), г. Акмолинск», а также к фондам учреждений внутренних дел, юстиции, суда и прокуратуры.

Кроме того, по заданию Проектного офиса нами были выявлены и подготовлены для издания сборника документов официальные постановления (решения, циркуляры) Акмолинского уездного, окружного исполнительного комитета РКП(б) по установлению советской власти, проведению различных насильственных и антинародных политических кампаний, жестокого подавления протестов народа; документы по конфискации хозяйств кулаков, баев, полуфеодалов (середняков) и крестьян-шаруа. Сейчас мы совместно с историками ведем работу по изучению материалов конфис­кованных хозяйств баев, кулаков Акмолинска и Акмолинского округа, по изучению состава их семей на момент конфискации и материалов по их высылке. Уже обработаны более тысячи уголовных дел из фондов № 65 «Акмолинская тюрьма», № 12 «Управление Народного Комиссариата внутренних дел по Акмолинской области». В последнем фонде, к примеру, хранятся 5 600 личных дел, из которых около 4 тысяч дел заключенных, осужденных по обвинению в хищническом убое скота, несдаче семфонда, порче колхозного инвентаря.

– Как ведется работа по наполнению архивных фондов редкими, особо ценными документами?

– Сейчас по документам нашего архива можно проследить историю столицы начиная с XVIII века. Среди них особый интерес представляет переписка Аблай-султана и Конур-Кульджи Худаймендина с российскими императорами.

Чрезвычайно ценными для архива и исследователей являются документы периода независимос­ти Казахстана. Среди них указы Президента о переносе столицы, переименовании города, открытии специальной экономической зоны, способствовавшей росту городской инфраструктуры, а также документы и кинодокумен­ты, которые являются живыми свидетелями динамичного развития нового города.

Архив сберегает замечательные документальные богатства, подлинные свидетельства истории отдельных людей – это фонды личного происхождения. Они хранят память о видных деятелях экономики, внесших неповторимый вклад в организацию производства, науку и технику, о тех, кто организовал, построил, изобрел, сконструировал, сказал новое слово в науке. Документы личного происхождения не только рассказывают о жизни и дея­тельности, поисках, решениях, успехах людей, но запечатлевают облик исторической эпохи.

– В связи с широкими возможностями цифровизации удалось ли Вам наладить работу по дистанционному предоставлению электронных копий архивных документов пользователям?

– В нашем архиве действует электронный читальный зал, в котором исследователи могут озна­комиться с описями и выбрать необходимые дела. Затем исследователям, в том числе зарубежным, предоставляются электронные копии архивных документов. Например, недавно в читальном зале архива занимался изучением сельского хозяйства Казахстана французский ученый – старший научный сотрудник Центра по истории России, Кавказа, Цент­ральной Азии и Центральной Европы Марк Эли. Он, к примеру, заказал цифровые копии из фондов «Целинный крае­вой Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет (крайисполком)», «Министерство совхозов Казахской ССР».

Кроме того, в рамках проекта «Архивы и библиотеки» в одной из столичных библиотек на прос­пекте Шакарима Кудайбердиева мы открыли свой удаленный читальный зал, где у горожан и гостей столицы появилась возможность работать с архивными документами. То есть мы с помощью VPN-туннеля связали архив­ную сеть с библиотечной. Теперь исследователи могут заниматься в читальном зале биб­лиотеки как с книгами, так и с архивными документами. Пользователи, а это в основном преподаватели, ученые, студенты, нам говорят, что стало очень удобно совмещать занятия в библиотеке одновременно с работой архиве.