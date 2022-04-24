Армейские борцы стали чемпионами и призерами чемпионата Азии

В столице Монголии городе Улан-Баторе проходит чемпионат Азии по борьбе. Первыми завершили состязания борцы греко-римского стиля.

Армейские спортсмены в соревнованиях по греко-римской борьбе завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Первые места в своих весовых категориях заняли тяжеловес Алимхан Сыздыков (до 130 кг) и Мейржан Шермаханбет (до 67 кг).

Обладателями серебряных медалей стали Амангали Бекболатов (до 55 кг) и Максат Ережепов (до 77 кг).

На третью ступень пьедестала почета поднялись Нурсултан Турсынов (до 87 кг) и Ернур Фидахметов (до 60 кг).

Всего на чемпионате Азии из 10 казахстанских борцов греко-римского стиля 6 являются представителями Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

Благодаря успехам армейских спортсменов, казахстанская команда борцов греко-римского стиля заняла первое общекомандное место чемпионата Азии.