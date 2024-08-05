Армейскому спортсмену Кыргызбаеву досрочно присвоено звание "капитана"

Сегодня утром сборная команда Казахстана по дзюдо вернулась из Парижа, которая триумфально выступила в летних Олимпийских играх

В составе команды - бронзовый призер Олимпиады Гусман Кыргызбаев, казахстанский дзюдоист, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года, бронзовый призёр чемпионатов Азии 2019 и 2022 годов.

Старший лейтенант Гусман Кыргызбаев является военнослужащим Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

«За особые заслуги перед Отечеством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие личные достижения и профессионализм Гусману Кыргызбаеву и его брату-близнецу, старшему тренеру - начальнику отделения команды по дзюдо ЦСК Гумару Кыргызбаеву приказом министра обороны Республики Казахстан присвоено очередное воинское звание «капитан» досрочно», - отметил председатель Спортивного комитета - начальник Центрального спортивного клуба Минобороны полковник АрманАбеуов.

Он добавил, что звание братьям-близнецам будет вручать министр обороны Руслан Жаксылыков во время чествования спортсменов по итогам Олимпиады. Вместе со всеми триумфаторов Олимпиады встречали военнослужащие Алматинского гарнизона, сослуживцы Гусмана Кыргызбаева по ЦСК. Напомним, казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев завоевал бронзовую медаль в схватке за третье место, одолев спортсмена из Сербии Страхинью Бунчич.