Армия Нигерии заявила о смерти главаря радикальной группировки "Боко харам"

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Под его началом экстремисты на протяжении многих лет вели вооруженную борьбу с властями страны, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам официального представителя нигерийской армии Криса Олуколада, человек, который представлялся на видеообращениях как лидер "Боко харам" Абубакар Шекау, был убит во время боя с военными на северо–востоке страны. Олуколад не сообщил о дате ликвидации известного экстремиста.

О гибели Шекау за последние 5 лет сообщалось уже 2 раза, однако впервые такое заявление официально сделано армией.

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