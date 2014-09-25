Армия Нигерии заявила о смерти главаря радикальной группировки "Боко харам"

Под его началом экстремисты на протяжении многих лет вели вооруженную борьбу с властями страны, сообщает ИТАР-ТАСС
.
По словам официального представителя нигерийской армии Криса
Олуколада, человек, который представлялся на видеообращениях как лидер
"Боко харам" Абубакар Шекау, был убит во время боя с военными на
северо–востоке страны.
Олуколад не сообщил о дате ликвидации известного экстремиста.
О гибели Шекау за последние 5 лет сообщалось уже 2 раза, однако впервые такое заявление официально сделано армией.