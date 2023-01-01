Аромат мандаринов и елки

Календарные премудрости

Грядущий Год КотоКролика необычен уже тем, что в гороскопе этот временной отрезок символизируют разные животные. Объясняется данное обстоятельство просто: в Китае отмечают Год Кролика, а во Вьетнаме, Японии – Кота. А нам по большому счету все равно: праздник, он и в Африке праздник.

Следует признаться, что, сколько бы ни было годиков, все мы в преддверии новогоднего волшебства превращаемся в ждунов. Чего ждем? Чуда в ночь на 1 января, свершения заветных желаний, счастливых моментов в следующем году. И конечно, всем хочется, чтобы было лучше, чем в прошлом: солнце светило ярче, зима была теплее, лето ласковее, здоровья и денег побольше, поменьше обид и разочарований.

Будучи приверженцами григорианского календаря, мы отдаем дань принципам и законам календаря восточного. Убеждена, нет на свете человека, который хотя бы одним глазом не изучал свой гороскоп по дате рождения. Разве что вождь племени Тумба-Юмба вряд ли занимался такой ерундой, имея более важные дела на повестке дня.

К слову, как-то мне попалась интригующая новость о том, что один из казахстанских ученых предложил отказаться от привычного григорианского календаря и перейти на вариант, основанный на системе летоисчисления древних тюрков. Новый год по такой системе исчисления должен приходиться на день весеннего равноденствия – 21 марта.

К счастью или к сожалению, аргументы ученого в пользу новой системы летоисчисления не произвели должного эффекта, и казахстанцы по-прежнему пользуются привычным григорианским календарем.

Но мы, как говорится, историю не пишем, а вернемся, пожалуй, к солнечно-лунному календарю. Согласно ему наступающий год будет Годом Черного Водяного Кролика (Кота).

Как встретишь…

Безусловно, встречать символ года лучше всего в кругу семьи – тихо, пристойно и предсказуемо, без танцев на столе, салютов в окно и ночевок в салате. Кролик очень ценит домашний уют. Непременно навестите близких и родственников, друзей, коллег, приготовьте им в качестве подарков какой-нибудь инвентарь для сада и огорода, даже если это закоренелый городской житель, не имеющий понятия о том, как растет капуста.

Не помешает продумать свой наряд. Домашний образ не перегружайте, главное тут – удобство, уют и спокойные тона. Если ожидается выход в свет, астрологи настаивают на использовании в одежде лиловых оттенков (хотелось бы знать почему, ведь год-то Черного КотоКролика!).

Ну и, конечно, праздничный стол. Само собой, кролика или зайца в качестве главного блюда подавать в новогоднюю ночь – себя не уважать. Предпочтение лучше отдать вегетарианской пище: побольше зелени – моркови, капусты, укропа, салата, лука, свеклы.

В качестве закуски или горячего может выступить рыба (семга, селедочка, тунец, запеченные щука или карп, жареный карасик, осетровая уха) – это лакомство для Кота.

Никак не обойтись без присутствия на главном празднике символа года. Думается, с этим проблемы вряд ли возникнут: коты давно приручены человеком, а кролик в качестве домашнего питомца уже не редкость. Они гарантированно принесут в дом удачу и радость.

Особенно порадуются в грядущие 12 месяцев родившиеся в Год Дракона, Лошади, Собаки. Главными ценностями для всех станут безопасность и сохранение собственного благополучия.

Родившимся под знаком Крысы в этот год лучше всего затаиться. Шутки с Котом до добра не доводят. Быкам не стоит отвлекаться на провокации, работа – лучшее хобби. В целом год для них будет спокойнее и плодотворнее предыдущего – самое время решиться на свое дело, сколотить стартовый капитал. Тигры могут расслабиться – 2023-й благоприятен для путешествий.

Кролики (Коты) в «именной» год почувствуют, что все как надо: дома уютно и тепло, близкие живы-здоровы, друзья готовы помочь и поддержать во всем. Для Драконов наступит приятное и веселое время, когда нужно выходить в свет и блистать. Змей посетят умиротворение и философское спокойствие, однако придется приложить немало усилий для успешности. Лошадям наконец-то можно не напрягаться и показать себя во всей красе: для них это год успеха. Превосходное время и для Овец: появятся покровители, которые позволят делам резво бежать в гору.

У Обезьян все на высоком организационном уровне – от сплетен до развлечений. Однако, потакая своим слабостям, они рискуют потерять чувство меры. Петухам не помешают бдительность и осторожность, умение оставаться в стороне от споров и дискуссий. Для Собак жизнь затихает и мирно едет по накатанным рельсам – время подумать о комфорте и уюте, семейном тепле. Благоприятный год для вступления в брак. А Кабанов в новом году лучше не дергать понапрасну. Они утомлены и не прочь отдохнуть. Одинокие представители получат шанс встретить свою вторую половинку.

Планетарный аспект

Символы года, влияющие на события и характер человека, это, конечно, хорошо. Но существует еще один аспект, не даю­щий покоя людям с древних времен. Это астрология. Некоторые исследователи считают, что она возникла около 40–100 тысяч лет назад во время простейших наблюдений за движением Солнца.

Астрология – это построение и интерпретация карт расположения небесных тел. Проще говоря, схематическая карта неба (гороскоп), видимого в определенный момент времени в некоторой географической точке земного шара. Взаимное расположение небесных тел учитывается относительно 12 знаков зодиака и 12 домов гороскопа.

Попроще, чем восточная философия, однако тоже не все понятно. В данном случае интересно другое: какие черты присущи разным знакам зодиака? В общем, достаточно теории. Самое время узнать, что каждому из нас готовит 2023 год.

Овен всегда прав и честен. От чего порой сводит зубы. С этим надо смириться – не брать же грех на душу? Но отказываться от смачного пинка не стоит. Овнам в новом году нужно проявить максимум активности, что принесет вкусные плоды – есть возможность взлететь по карьерной лестнице, как уборщица, вышедшая замуж за олигарха. Не помешает поубавить упрямства, но в целом ждет удача по всем фронтам.

Телец – это телец, товарищи. Кто думает, что Овен упрям, тот не встречал Тельцов. Они сильно привязываются к людям, не всегда хорошим, поэтому напоминают Плюшкина, собирая ненужный «хлам». Звезды советуют представителям знака приостановить собирательство – это пройденный человечеством этап. Самое время творить добро и что-нибудь общественно полезное.

Близнецы без ложной скромности – в каждой бочке затычка. Они все, всегда и везде. Совесть в базовой комплектации не предусмотрена. Кролик рекомендует Близнецам не влезать, куда не просят. То есть сначала думаем, потом думаем, еще раз думаем, а уж потом влезаем!

Раки настойчивы и боятся собственных мыслей, впадают в панику и ждут утешения от Девы. Обычно представители знака полностью уверены в своих желаниях. Считают, что лучше не самое лучшее, но свое. Согласно гороскопу, 2023-й несет Ракам карьерный рост, возможны интересные и перспективные проекты. Задний ход вам больше не помощник – научитесь решать проблемы в честном бою.

Львы – цари людей. Настоящие лидеры. Умеют смеяться над собой. В новом году их ждет много ярких событий и перемен.

Девы с глубокого детства мечтают стать не блогерами и айтишниками, а Черными Властелинами Планеты. В целом это приятные в общении люди, немного зацикленные на порядке. В новом году им надо бы сократить список своих «хочу», ибо есть вероятность, что окружающие холопы обидятся. «Глаза боятся, руки делают» – вот ваш девиз на весь грядущий год.

Весы способны найти в себе такие преимущества, какие окружающим и не снились. Что самое обидное, чаще всего они правы. Кролик благоволит Весам в поиске спутника жизни, так как считает, что хорошо будет сгонять в загс и создать семью.

Скорпионы страшно одиноки. Потому что мало кто способен вынести весь поток самобичевания и самолюбования, который Скорпионы выливают на себя и окружающих. Звезды пророчат, что в жизнь представителей этого знака придут перемены, интересные проекты и выгодные знакомства. А еще стоит побороть природный эгоизм в личных взаимоотношениях, чтобы не лишиться поддержки любящих людей.

Стрелец – кровный брат Тельца. Им по жизни сильно везет. И неважно, что всегда пустые карманы. Кролик подкинет возможность встретить именно то сокровище, что вы ищете. А тех, кого и так все устраивает, ждет полное погружение в работу. Продумывание жизненной стратегии, будущего и постановка целей– вот главные заботы Стрельца в наступающем году.

Козероги пашут как проклятые. Могут показаться мягкими и пушистыми, но не упустят возможности отвесить хорошего пинка. Умудряются давать дельные советы, находясь при этом в не самой лучшей ситуа­ции. В Год Кролика их ждет ошеломительный успех, много положительных, динамичных и интересных событий.

Водолеи, как правило, слегка не в себе, что завораживает и притягивает. Даже если в жизни Водолея все идет через труднопреодолимые препятствия, раздает окружающим советы, которые работают. В 2023 году откроются новые горизонты: выпадет уникальный шанс, который ни в коем случае нельзя упустить.

Рыб можно условно разделить на два вида – беспринципные демоны и милые ангелочки. Но не стоит на них обижаться, совесть – лучший критик. Девиз на год – намотайте принципы на кулак и держитесь за семью. Уделяйте время себе: отдыхайте, высыпайтесь и смиритесь с окружающим миром.

P.S. Приведенный гороскоп носит шуточный характер, нравственные черты знаков зодиака могут быть слегка преувеличены, дабы не спугнуть удачу и очистить карму. И что бы нам звезды ни пророчили, поблагодарим же уходящий год за полученный опыт, печальный и радостный; скажем нет злому року и разочаровавшим нас событиям; с наслаждением вдохнем аромат мандаринов и елки, поднимем бокалы в новогоднюю ночь с пожеланием добра, света, мира…

А я желаю, чтобы все было по фэншую. А если не знаете как, не ждите чудес – чудите сами. Чтобы не получилось, как в анекдоте: «Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги, путешествия и идеальные отношения».