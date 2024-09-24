Артисты «Астана Балет» собрали аншлаг на фестивале в Турции

Казахстанские артисты представили зрителям два балета: «Кармен-сюита» в хореографии Альберто Алонсо и A Fuego Lento («Медленный огонь») в постановке Рикардо Амаранте

Фото: пресс-служба МКИ РК

Труппа театра «Астана Балет» приняла участие в XXXI международном фестивале оперы и балета в Аспендосе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Как отмечается, праздник искусства проходил на сцене древнего амфитеатра, которому около 2 тысяч лет. Доступная вместимость театра сегодня – около 3 тысяч мест. На выступление «Астана Балет» были распроданы все билеты.

Участие в спектаклях приняли ведущие солисты театра: Каламкас Орынбасарова, Сундет Султанов, Уэсли Карвальо и многие другие артисты.

В министерстве подчеркнули, что публика высоко оценила не только профессионализм и техническое совершенство исполнения, но также самоотдачу и эмоциональность артистов.

Подробнее о том, что для гастролей в Алматы театр «Астана Балет» ранее отобрал все самое «вкусное» из самых громких премьер, можно прочитать здесь.