Сольно и в унисон

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Людмила Макаренко

Для гастролей в Алматы Театр «Астана Балет» отобрал все самое «вкусное» из своих последних громких премьер.

Фото Елены Петровой

Сейчас это модно называть коллаборацией, подменяя тем самым простые и понятные «сотрудничество», «творческий союз», «соавторство». Но если речь идет о слиянии совсем уж неожиданном и противоречивом, то причудливое словечко подойдет в самый раз. Так вот, «Астана Балет», посетивший Алматы с большой гастрольной программой, удивил уже тем, как позволил сойтись в креативной коллаборации творениям не просто разножанровым и не близким по стилю, но порой считавшимися антагонистами.

Открылся визит столичных артистов на сцене Almaty Theatre легендарной «Кармен-сюитой» с приглашенными звездами мирового балета – солистами Мариинки и Большого театра Дианой Вишневой, Владиславом Лантратовым и Денисом Савиным. Темпераментная танцевальная история, построенная в свое время на новаторской хорео­графии, теперь причисляется к шедеврам классического танца.

Другое дело – неоклассический бессюжетный балет «Серенада», выпущенный во втором акте. Созданный еще в 1934 году, он, как и прочие постановки Джорджа­ Баланчина, по-прежнему составляет самостоятельное направление современного балетного искусства, где в произведениях нет сюжета, но есть «чистый танец».

На второй день в паре все с той же «Кармен» был представлен культовый балет Иржи Килиана «Падшие ангелы», более «свежий» и совсем уж модернистский. Графичная и ритмичная миниатюра из серии так называемых черно-белых балетов чешского гения современного танца стала сенсационной прошлогодней премьерой театра.

Организаторы гастролей «Астана Балет» прямо обещали, что балетная составляющая выездной афиши театра станет пиршеством для глаз и сердец балетоманов. Так и вышло.

Нетривиальным получился творческий вечер казахстанской эстрадной дивы Карины Абдуллиной. Известная своей работой в дуэте «Мюзикола», сочинительством стихов и музыки, в этот раз она предстала перед публикой в новом свете. Карина – большая поклонница Таро, и балет «Арканы судьбы», к которому она написала либретто и музыку, стал, по ее словам, осмыслением мистического содержания картины мира.

В постановке главного балетмейстера театра Мукарам Авахри он превратился в яркий многосюжетный арабеск, где у каждого главного аркана из колоды карт своя роль, и каждый сам по себе крупный козырь, но только сообща они способны влиять на судьбы мироздания.

Еще одна работа хореографа-постановщика Мукарам Авахри – балет-медитация «Шелковый путь» повествует историю рождения ценной материи и ее путешествия по свету. Но, как утверждают авторы, это не просто занимательная сага, но и, вероятно, первая попытка хореографического прочтения созидательной миссии великого торгового пути.

Завершились гастроли «Астана Балет» в КазНТОБ им. Абая концертом казахстанской группы URKER, и тоже необычно – в сопровождении симфонического оркестра театра. Так известный поп-коллектив отметил свое 30-летие. Впрочем, во всем остальном его встреча с поклонниками прошла по давно заведенной традиции: под любимые хиты в исполнении бессменного лидера группы Айдоса Сагата, распевки с залом и при зажженных фонариках на смарт­фонах вместо горящих свечей.

Алматинские гастроли молодого столичного театра получились не только большими, но и яркими, насыщенными и щедрыми на сюрпризы. К своему десятому юбилейному сезону «Астана Балет» представил богатую программу, где нашлось место шедеврам мирового балета, авторским спектаклям и полноценным концертам симфонического оркестра. Руководитель театра говорит, что гастрольные поездки коллектива можно сравнить с отчетом о его достижениях.

– Творческая увлеченность, талант молодых артистов и хореографов, их высокий профессионализм позволяют театру постоянно совершенствоваться и развиваться, покорять новые вершины и радовать публику. «Астана Балет» превратился в узнаваемый бренд Казахстана, его гордость и культурное наследие, – отметил директор театра Александр Совостьянов.

Об особом отборе работ для гастрольных туров рассказывала и главный балетмейстер театра Мукарам Авахри:

– Гастрольная афиша содержит спектакли, рассчитанные на широкую публику: и авторские работы, и шедевры мирового балета – наиболее яркие свершения нашего театра за последнее время. Нам хотелось показывать зрителям и новые работы, поэтому мы привезли в Алматы недавние премьеры, которые были невероятно тепло встречены столичной публикой.

Своими эмоциями уже после поездки в Алматы поделился художественный руководитель театра «Астана-балет» Нурлан Канетов:

– Мы хотели подарить настоящий праздник всем ценителям театрального искусства, показать лучшие современные постановки и уверены – этот подарок никого не оставил равнодушным и дал положительные эмоции каждому зрителю.

Алматинцы тоже не остались в долгу, одарив столичных артистов аншлагами и бурными овациями.

#Алматы #театр #гастроли #балет #«Астана Балет»

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