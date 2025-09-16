Фото: пресс-служба театра

С 12 по 14 сентября на сцене Костанайской областной филармонии имени Е.Умурзакова состоялись гастроли театра «Астана Балет», сообщает Kazpravda.kz

Два вечера подряд жители Костаная наслаждались шедеврами мировой классики, современными постановками и яркими образцами национальной хореографии.

Гастроли стали настоящим праздником для публики: зал встречал артистов восторженными аплодисментами, а каждая постановка — будь то классическая, современная или народная — находила живой отклик в сердцах зрителей.

В первый вечер, 12 сентября, зрители стали свидетелями легендарного балета Альберто Алонсо «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе в оркестровке Родиона Щедрина.

Вдохновленный неповторимой личностью Майи Плисецкой, этот балет стал подлинной жемчужиной XX века и в исполнении труппы «Астана Балет» произвел сильнейшее впечатление на публику.

Во второй части вечера зрителей ждала постановка «Арканы судьбы» хореографа Мукарам Авахри на музыку известного композитора Карины Абдуллиной.

Сильная драматургия, яркая пластика и эмоциональная энергия спектакля, усиленные звучанием симфонического оркестра под управлением главного дирижера театра Армана Уразгалиева, не оставили никого равнодушным.

Кульминацией гастрольной программы стал показ национального дивертисмента «Наследие Великой степи» — визитной карточки театра «Астана Балет», созданного заслуженным деятелем Казахстана Айгуль Тати.

Красочные хореографические миниатюры, органично объединенные общей идеей — богатым культурным наследием Великой степи, завораживали зрителей своей эстетикой, красотой костюмов и гармонией традиции и современности.

«Мы очень рады, что гастроли в Костанае прошли с таким теплым приемом. Для нас очень важно видеть горящие глаза зрителей, ощущать искреннюю поддержку и любовь к нашему искусству. Этот обмен энергией и эмоциями вдохновляет нас на новые свершения и доказывает, что искусство балета поистине универсально и близко каждому», — отметил художественный руководитель театра «Астана Балет» Нурлан Канетов.

Директор театра Таир Каратаев также поделился впечатлениями.

«Мы стремились достойно представить наше творчество и показать многогранность репертуара театра. И то, с каким восторгом нас встречали жители г.Костанай, подтверждает, что наша миссия выполнена. Для труппы это было не просто выступление, а настоящий творческий диалог с публикой. Мы счастливы, что смогли покорить сердца жителей Костаная», — сказал он.

Помимо выступлений, в рамках гастролей были реализованы социальные проекты, приуроченные ко Дню семьи.

Гастроли театра «Астана Балет» в Костанае прошли при поддержке Минкультуры РК.